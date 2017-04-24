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24.04.2017 11:27 Историки, писатели, краеведы и даже космонавты





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Всех этих людей объединила Ассоциация Тверских землячеств. В Твери они собрались для того, чтобы "сверить часы": подвести итоги прошедшего года и заявить о новых проектах.



В конференции приняли участие более 100 активистов. Тех, кто внес вклад в деятельность Тверского землячества. Несмотря на то, что многие живут за пределами региона, их объединяют совместные общественно-значимые проекты. Один из основных – увековечение памяти 77 Героев Советского Союза, уроженцев Верхневолжья. Такие Аллеи уже появились в 9 районах.



Еще одна тема – укрепление дружбы и побратимских связей с Республикой Крым и городом Севастополем. Проведение телемостов между учебными учреждениями Феодосии и Твери. Все больше к работе Землячества, военно-патриотическому направлению привлекается молодежь, школьники и студенты.



Статус Ассоциации организация «Тверское землячество» приобрела 15 лет назад. Она объединяет более 1000 известных земляков. Тех, кто осваивает космическое пространство, занимается наукой, литературой, изобразительным искусством. Есть 24 представительства в регионах страны, 12 - за рубежом.



Новым председателем организации "Тверское землячество" был избран Сергей Спиридонов. Его кандидатуру предложили члены научного совета Ассоциации.



За большой вклад в воспитание подрастающего поколения самым активным членам Ассоциации были вручены грамоты Законодательного собрания Тверской области.









