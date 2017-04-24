Новости:
Полная лента региональных новостей
Туризм:
Верхневолжье - музей под открытым небом
Дорога:
Цель нововведений сократить число ДТП
Минстрой:
Новые "правила" учёта ОДН



Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




НОВОСТИ


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ

Руководство и ведущие
сотрудники

Координаты и контакты

 Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания





О КАНАЛАХ




О компании

Телепрограммы

Радиопередачи



ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ




Россия-1. Тверь

Радио России. Тверь



ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ




Предприятия региона

Администрация

Тверь

Губерния





 п а р т н е р ы


РТР-Вести.Ru
РТР-Спорт.Ru Вести Недели
Россия
Мобильный репортер






НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





24.04.2017 11:27 
Историки, писатели, краеведы и даже космонавты

Историки, писатели, краеведы и даже космонавты

Фото  Видео репортаж Видео
Всех этих людей объединила Ассоциация Тверских землячеств. В Твери они собрались для того, чтобы "сверить часы": подвести итоги прошедшего года и заявить о новых проектах.

В конференции приняли участие более 100 активистов. Тех, кто внес вклад в деятельность Тверского землячества. Несмотря на то, что многие живут за пределами региона, их объединяют совместные общественно-значимые проекты. Один из основных – увековечение памяти 77 Героев Советского Союза, уроженцев Верхневолжья. Такие Аллеи уже появились в 9 районах.

Еще одна тема – укрепление дружбы и побратимских связей с Республикой Крым и городом Севастополем. Проведение телемостов между учебными учреждениями Феодосии и Твери. Все больше к работе Землячества, военно-патриотическому направлению привлекается молодежь, школьники и студенты.

Статус Ассоциации организация «Тверское землячество» приобрела 15 лет назад. Она объединяет более 1000 известных земляков. Тех, кто осваивает космическое пространство, занимается наукой, литературой, изобразительным искусством. Есть 24 представительства в регионах страны, 12 - за рубежом.

Новым председателем организации "Тверское землячество" был избран Сергей Спиридонов. Его кандидатуру предложили члены научного совета Ассоциации.

За большой вклад в воспитание подрастающего поколения самым активным членам Ассоциации были вручены грамоты Законодательного собрания Тверской области.


АРХИВ 


   р е к л а м а



© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.