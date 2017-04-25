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25.04.2017 08:56 Десятки тысяч георгиевских ленточек в эти дни разлетаются по стране





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Накануне Дня Победы ее вручают людям в память о победе в Великой Отечественной войне. В Верхневолжье раздали первые 500 штук. Оранжево-черный символ доблести и мужества горожане получали из рук волонтеров.



Ровно в 2 часа дня в Твери был дан старт Всероссийской акции "Георгиевская ленточка". Не смотря на погоду на площади Славы собрались десятки горожан: школьники, студенты, общественники и ветераны. Идея раздавать георгиевские ленточки перед 9 мая родилась 12 лет назад. Лента должна была стать простым и узнаваемым символом победы. И сегодня можно смело сказать: она не просто узнаваема, а по-настоящему популярна.



Ленты берут не по одной, а, как правило, по две или три: для детей, внуков, и конечно, для ветеранов. В этом году вместе с ленточками раздают листовки, где с одной стороны описана история появления символической оранжево-черной ленты, а с другой стороны — памятка о том, как правильно ее носить.



За первые полчаса работы волонтеров разошлись почти 500 георгиевских ленточек. Всего за предстоящие две недели планируется раздать еще 60 тысяч в городе и 100 тысяч по всей области.



Георгиевские ленты продолжат раздавать вплоть до 9 мая. Организаторы акции уверены, что их хватит всем желающим, а свою советуют прикрепить сразу, не дожидаясь Дня Победы, чтобы ощущение праздника длилось как можно дольше.









