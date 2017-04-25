Новости:
Полная лента региональных новостей
Туризм:
Верхневолжье - музей под открытым небом
Дорога:
Цель нововведений сократить число ДТП
Минстрой:
Новые "правила" учёта ОДН



Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




НОВОСТИ


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ

Руководство и ведущие
сотрудники

Координаты и контакты

 Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания





О КАНАЛАХ




О компании

Телепрограммы

Радиопередачи



ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ




Россия-1. Тверь

Радио России. Тверь



ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ




Предприятия региона

Администрация

Тверь

Губерния





 п а р т н е р ы


РТР-Вести.Ru
РТР-Спорт.Ru Вести Недели
Россия
Мобильный репортер






НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





25.04.2017 08:56 
Десятки тысяч георгиевских ленточек в эти дни разлетаются по стране

Десятки тысяч георгиевских ленточек в эти дни разлетаются по стране

Фото  Видео репортаж Видео
Накануне Дня Победы ее вручают людям в память о победе в Великой Отечественной войне. В Верхневолжье раздали первые 500 штук. Оранжево-черный символ доблести и мужества горожане получали из рук волонтеров.

Ровно в 2 часа дня в Твери был дан старт Всероссийской акции "Георгиевская ленточка". Не смотря на погоду на площади Славы собрались десятки горожан: школьники, студенты, общественники и ветераны. Идея раздавать георгиевские ленточки перед 9 мая родилась 12 лет назад. Лента должна была стать простым и узнаваемым символом победы. И сегодня можно смело сказать: она не просто узнаваема, а по-настоящему популярна.

Ленты берут не по одной, а, как правило, по две или три: для детей, внуков, и конечно, для ветеранов. В этом году вместе с ленточками раздают листовки, где с одной стороны описана история появления символической оранжево-черной ленты, а с другой стороны — памятка о том, как правильно ее носить.

За первые полчаса работы волонтеров разошлись почти 500 георгиевских ленточек. Всего за предстоящие две недели планируется раздать еще 60 тысяч в городе и 100 тысяч по всей области.

Георгиевские ленты продолжат раздавать вплоть до 9 мая. Организаторы акции уверены, что их хватит всем желающим, а свою советуют прикрепить сразу, не дожидаясь Дня Победы, чтобы ощущение праздника длилось как можно дольше.


АРХИВ 


   р е к л а м а



© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.