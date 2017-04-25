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НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





25.04.2017 08:57 
В Твери проходят дебаты в рамках подготовки к предварительным выборам партии "Единая Россия"

В Твери проходят дебаты в рамках подготовки к предварительным выборам партии Единая Россия

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По их итогам будут определены кандидаты для участия в выборах в Тверскую городскую Думу в сентябре. В минувшие выходные публичные дискуссии прошли на 8 площадках.

Вера Федоренко в сфере образования более 20 лет. Учитель начальных классов, заместитель директора по воспитательной работе. Она не по наслышке знает, что от школы зависит будущее подрастающего поколения.

О доступности и качестве образования говорили и другие участники дискуссии. Дебаты это и возможность задать оппонентам вопросы. На этой площадке спорили о стимулирования педагогов и привлечения бизнес структур к решению проблем, профориентации. На соседней площадке речь шла о здравоохранении и демографии. Свои предложения внесли 6 участников предварительного голосования.

У Анны Зайцевой большой опыт работы в сфере здравоохранения. Сейчас она главный врач Детской областной клинической больницы. И для нее участие в предварительном голосовании особенно важно.

Дебаты- обязательное условие для предварительного голосования. Каждый зарегистрированный участник должен посетить не менее двух площадок. Всего их будет не менее 40. Публичные дискуссии пройдут и по другим не менее важным темам- ЖКХ, экология, поддержка социально-незащищенных слоев. Все дискуссии транслируются в сети Интернет. За прошлые выходные их посмотрели более 500 человек.


АРХИВ 


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