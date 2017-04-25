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25.04.2017 08:57 
В Твери прошел открытый областной фестиваль любительских фильмов" Земля Тверская"

В Твери прошел открытый областной фестиваль любительских фильмов Земля Тверская

Фото  Видео репортаж Видео
В этом году он состоялся уже в 50 раз . Участниками стали кинолюбители со всей России . На конкурс пришло более 200 работ- это игровые, документальные, научно- популярные, социальные фильмы.

На таком оборудовании снимались первые любительские фильмы. На небольшой выставке представлена эпоха кинотворчества. Среди экспонатов есть и очень редкие, например вот этот проявочный бачок. Первый фестиваль любительских фильмов был организован в 62 году. У истоков стояло много авторитетных фотографов. С этого времени и началось основное кинолюбительское движение в регионе.

Фильмы кинолюбителей- это творческая летопись Тверского края. Материалы для любительских съемок-подлинные, реальные факты и события. Сейчас в Верхневолжье работает 68 кино и видеостудий. Из них 11 имеют звание " народных". Студия " Березайка" из Бологовского района выросла из кружка по физике, где ребята просто ставили опыты. Сегодня они создают научно- познавательные фильмы. Это небольшие короткометражки, где семиклассники учатся размышлять. На фестиваль " Земля Тверская , который в этом году проходит в 50 раз, коллектив прислал материал о школьных экспериментах.

В этом году география конкурса- почти все регионы Россия. Отборочная комиссия посмотрела 285 фильмов - разные и по жанрам и по тематике- игровые, документальные, социальные, анимационные. Председатель жюри - кинооператор, постановщик, работавший на съемках фильмов "Калина Красная", "Печки-лавочки" Анатолий Заболоцкий, отметил высокий уровень многих работ.

Лучшие работы зрители смогли посмотреть на большом экране областного дома творчества.


АРХИВ 


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