Новости:
Полная лента региональных новостей
Туризм:
Верхневолжье - музей под открытым небом
Минстрой:
Новые "правила" учёта ОДН
Дорога:
Цель нововведений сократить число ДТП



Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




НОВОСТИ


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ

Руководство и ведущие
сотрудники

Координаты и контакты

 Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания





О КАНАЛАХ




О компании

Телепрограммы

Радиопередачи



ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ




Россия-1. Тверь

Радио России. Тверь



ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ




Предприятия региона

Администрация

Тверь

Губерния





 п а р т н е р ы


РТР-Вести.Ru
РТР-Спорт.Ru Вести Недели
Россия
Мобильный репортер






НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





25.04.2017 08:58 
В Калининском районе бесплатно раздавали поросят

В Калининском районе бесплатно раздавали поросят

Фото  Видео репортаж Видео
Животных получили жители Каблуковского сельского поселения в рамках реализация программы поддержки личных подсобных хозяйств. Она действует уже второй год и уже доказала свою эффективность. Участников становится все больше, а многие, получив скот в прошлом году, в этом уже задумались над созданием своего дела.

Для приёма новых постояльцев у жительницы Каблуково Татьяны Смирновой всё готово - поросята, которых она получает от администрации поселения, будут жить вместе с другими, купленными за свой счет. Поучаствовать в программе развития личных подсобных хозяйств пенсионерка решила впервые. По её словам, к этой идее долго присматривалась, но сейчас всё же решилась.

Татьяна Смирнова одна из 25 жителей, подавших в этом году заявки на получение поросят. А еще в рамках проекта по развитию личных подсобных хозяйств есть возможность бесплатно взять также телят, домашнюю птицу, саженцы плодовых деревьев, семена элитного картофеля. Но лишь при условии, что в дальнейшем примерно 70 % от выращенного урожая можно будет забрать себе, а остальным поделиться с теми, кто еще пожелает участвовать в проекте. Сейчас желающих хоть отбавляй. К примеру, многодетная мама из Савватьево Виктория Трофимова также впервые стала участницей программы.

Программа помощи и развития личных подсобных хозяйств селян - негосударственная. Средства, которые требуются на закупку животных, семян и деревьев, спонсорские. Здесь она реализуется по инициативе депутата Государственной Думы Владимира Васильева и администрации Каблуковского сельского поселения. В дальнейшем сельская администрация надеется вывести проект на самоокупаемость и сделать его постоянным, не зависящим от посторонней поддержки. В связи с чем в 2017-м году решили снизить процент урожая, которым должны делиться селяне. Это выгоднее, чем прежде, и привлечет в программу больше участников.

Другая важная цель проекта - не только помочь жителям укрепить свое личное подворье, но и мотивировать их на развитие фермерского движения в районе. Это позволит создать новые рабочие места и обеспечит приток налогов в бюджет. Только в этом году в Каблуковском сельском поселении свои фермерские хозяйства зарегистрировали четверо участников программы, а всего за два с лишним года более десяти жителей стали фермерами. В этом году к реализации проекта планирует также подключиться и союз фермеров Тверской области.


АРХИВ 


   р е к л а м а



© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.