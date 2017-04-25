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25.04.2017 08:58 В Калининском районе бесплатно раздавали поросят





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Животных получили жители Каблуковского сельского поселения в рамках реализация программы поддержки личных подсобных хозяйств. Она действует уже второй год и уже доказала свою эффективность. Участников становится все больше, а многие, получив скот в прошлом году, в этом уже задумались над созданием своего дела.



Для приёма новых постояльцев у жительницы Каблуково Татьяны Смирновой всё готово - поросята, которых она получает от администрации поселения, будут жить вместе с другими, купленными за свой счет. Поучаствовать в программе развития личных подсобных хозяйств пенсионерка решила впервые. По её словам, к этой идее долго присматривалась, но сейчас всё же решилась.



Татьяна Смирнова одна из 25 жителей, подавших в этом году заявки на получение поросят. А еще в рамках проекта по развитию личных подсобных хозяйств есть возможность бесплатно взять также телят, домашнюю птицу, саженцы плодовых деревьев, семена элитного картофеля. Но лишь при условии, что в дальнейшем примерно 70 % от выращенного урожая можно будет забрать себе, а остальным поделиться с теми, кто еще пожелает участвовать в проекте. Сейчас желающих хоть отбавляй. К примеру, многодетная мама из Савватьево Виктория Трофимова также впервые стала участницей программы.



Программа помощи и развития личных подсобных хозяйств селян - негосударственная. Средства, которые требуются на закупку животных, семян и деревьев, спонсорские. Здесь она реализуется по инициативе депутата Государственной Думы Владимира Васильева и администрации Каблуковского сельского поселения. В дальнейшем сельская администрация надеется вывести проект на самоокупаемость и сделать его постоянным, не зависящим от посторонней поддержки. В связи с чем в 2017-м году решили снизить процент урожая, которым должны делиться селяне. Это выгоднее, чем прежде, и привлечет в программу больше участников.



Другая важная цель проекта - не только помочь жителям укрепить свое личное подворье, но и мотивировать их на развитие фермерского движения в районе. Это позволит создать новые рабочие места и обеспечит приток налогов в бюджет. Только в этом году в Каблуковском сельском поселении свои фермерские хозяйства зарегистрировали четверо участников программы, а всего за два с лишним года более десяти жителей стали фермерами. В этом году к реализации проекта планирует также подключиться и союз фермеров Тверской области.









