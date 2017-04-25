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25.04.2017 08:58 Тверской ретро клуб открыл в областной столице новый сезон





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Все автомобили на ходу и сразу после выставки отправились в ралли до Торжка. С владельцами уникальных образцов ретро-техники пообщалась наш корреспондент Ольга Сельдемирова.



Тверичанин Алексей Смирнов приобрел автомобиль в коллекцию в 2014 году. Раритет был не на ходу. Пришлось поменять двигатель, коробку передач, полностью заменить тормозную систему и электрику. Автомобиль - американец, но также производился по лицензии в Польше. В Советский союз попал, как трофейный. Простым людям он был не по карману. Поэтому чаще всего в салоне ездили известные деятели культуры. Несмотря на то, что Шевроле 39 года, в нем сохранились родные детали.



Этот звуковой сигнал сразу заставляет обернуться и обратить внимание на уникальный образец- "Москвич 401". Таких экспонатов единицы.



Оригинал от времени рассыпался. Из родных только кузов, остальные детали - доноры. На реставрацию ушло больше 4 лет, поскольку удовольствие не из дешевых, признается Сергей. На демонстрационной площадке , несмотря на плохую погоду аншлаг. Павел Каменских пришел на выставку всей семьей. Его маленький сынишка очень любит автомобили, тем более ретро.



Основная часть экспозиции «Жигули» и «Москвичи», но попадались и совсем уникальные образцы. Вот этот Кадиллак Девиль 82 года выпуска. Он был не просто транспортным стредством, но и атрибутом демонстрирующим положение владельца в обществе.



На выставке автомобили можно не только посмотреть, но и посидеть внутри салона. А также сфотографироваться на их фоне. Отсюда Ретро автомобили отправились в Торжок.









