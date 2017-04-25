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25.04.2017 08:59 
Контроль за соблюдением графиков строительства объектов СУ-155 будет усилен

Контроль за соблюдением графиков строительства объектов СУ-155 будет усилен

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Такое поручение дал губернатор Игорь Руденя на оперативном совещание с членами Правительства Тверской области. По словам подрядчика, сейчас работы идут по графику или с его опережением.

Дом 15 по улице Луначарского планировали сдать в августе, сейчас строители пообещали сделать это раньше - в июне. На объекте завершаются сантехнические, электромонтажные работы, устанавливают лифты.
Игорь Руденя отметил необходимость своевременно информировать дольщиков о любых изменениях в графиках строительства домов. Для этого на всех объектах ведется строгий промежуточный контроль за ходом работ.
Безопасность лифтов - еще один момент, на который обратил внимание губернатор. Министру строительства Андрею Волгину поручено проверить надежность производителя лифтового оборудования.

В этом году досрочно планируется сдать семь домов в микрорайонах «Мамулино-2», «Мамулино-3» и «Радужный». Такая договоренность достигнута на встрече Игоря Рудени и старшего вице-президента банка «Российский капитал» Олега Бетина в марте. Этот банк оказывает главную финансовую поддержку в завершении строительства объектов "СУ-155". Работы ведутся по поручению Правительства Российской Федерации. В Твери они были возобновлены весной 2016-го благодаря тому, что губернатору Тверской области удалось добиться в Правительстве страны решения о передвижении сроков финансирования с четвертого на второй квартал 2016-го года.


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