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26.04.2017 09:03 
В тверском суворовском военном училище состоялась встреча с ветеранами прокуратуры

В тверском суворовском военном училище состоялась встреча с ветеранами прокуратуры

Фото  Видео репортаж Видео
Зоя Ильинична Комаровская и Август Леонардович Аустрин - представители поколения "детей войны". Они поделились с молодежью своими воспоминаниями о суровых годах, которые выпали на их долю в детстве.

Эта семейная фотография сделана в 36-ом году. За два года до смерти отца Зои Ильиничны Комаровской - командира одной из погранзастав в Белоруссии. Тогда семья получила документ с личной подписью Берии о том, что может выбрать квартиру в любом городе. Остановились на Ленинграде, где жили родственники. Жизнь в блокадном городе для Зои Ильиничны началась в 7-летнем возрасте. До сих пор у нее живы воспоминания и о голоде, и об эвакуации.

Родители Августа Леонардовича Аустрина познакомились в немецком лагере для военнопленных в середине войны. Он узнал о жизни в нем из рассказов матери Валентины Мельниковой. Даже в плену она не снимала гимнастерку и берет со звездами. Там ее называли маленьким солдатом.

О войне и о себе ветераны прокуратуры Тверской области рассказали воспитанникам тверского военного суворовского училища. Их воспоминания нашли отклик в сердцах ребят.

В подарок от гостей будущие защитники Отечества получили сборник тверских авторов. В нем рассказы о Великой Отечественной войне не только взрослых, но и тех, чье детство пришлось на эти годы.


АРХИВ 


   р е к л а м а



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