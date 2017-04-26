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26.04.2017 09:03 В тверском суворовском военном училище состоялась встреча с ветеранами прокуратуры





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Зоя Ильинична Комаровская и Август Леонардович Аустрин - представители поколения "детей войны". Они поделились с молодежью своими воспоминаниями о суровых годах, которые выпали на их долю в детстве.



Эта семейная фотография сделана в 36-ом году. За два года до смерти отца Зои Ильиничны Комаровской - командира одной из погранзастав в Белоруссии. Тогда семья получила документ с личной подписью Берии о том, что может выбрать квартиру в любом городе. Остановились на Ленинграде, где жили родственники. Жизнь в блокадном городе для Зои Ильиничны началась в 7-летнем возрасте. До сих пор у нее живы воспоминания и о голоде, и об эвакуации.



Родители Августа Леонардовича Аустрина познакомились в немецком лагере для военнопленных в середине войны. Он узнал о жизни в нем из рассказов матери Валентины Мельниковой. Даже в плену она не снимала гимнастерку и берет со звездами. Там ее называли маленьким солдатом.



О войне и о себе ветераны прокуратуры Тверской области рассказали воспитанникам тверского военного суворовского училища. Их воспоминания нашли отклик в сердцах ребят.



В подарок от гостей будущие защитники Отечества получили сборник тверских авторов. В нем рассказы о Великой Отечественной войне не только взрослых, но и тех, чье детство пришлось на эти годы.









