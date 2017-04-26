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26.04.2017 09:03 Тверской историк, профессор и доктор культурологии Вячеслав Воробьев готовится выпустить свою новую книгу "Тверская земля: герои-танкисты"





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Это издание уникально. В нем собрана информация об участниках Великой Отечественной Войны, Героях Советского Союза, уроженцах Верхневолжья. Писатель показал нашей съемочной группе оригинал-макет книги.



70 судеб и 70 очерков. Таких разных, но таких одинаковых: их всех связала война. Танкисты участвовали в самых ожесточенных боях на Тверской земле: Ржевско-Сычевской операции, операции Марс и в боях на разных фронтах Великой Отечественной. Менее известный, но не менее героический генерал - полковник танковых войск Алексей Родин из Пено прославился тем, что его корпус замкнул кольцо окружения вокруг немецкой группировки фельдмаршала Паулюса под Сталинградом.



Биографические очерки и яркие эпизоды боевой жизни Ротмистрова, Горобца, Беляева. Работа над книгой, по словам историка, шла на протяжении 25 лет. На почти 400 страницах: история тверских офицеров и тех, кто принимал участие в сражениях на тверской земле. Книга "Тверская земля: герои-танкисты" выйдет в свет в этом году. По экземпляру отправят во многие городские, районные и школьные библиотеки, а также в библиотеки колледжей и музеи. В планах подарить издание в города, чьи герои сражались в Верхневолжье.









