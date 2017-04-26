Новости:
Полная лента региональных новостей
Минстрой:
Новые "правила" учёта ОДН
Дорога:
Цель нововведений- сократить число ДТП
Туризм:
Верхневолжье - музей под открытым небом



Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




НОВОСТИ


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ

Руководство и ведущие
сотрудники

Координаты и контакты

 Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания





О КАНАЛАХ




О компании

Телепрограммы

Радиопередачи



ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ




Россия-1. Тверь

Радио России. Тверь



ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ




Предприятия региона

Администрация

Тверь

Губерния





 п а р т н е р ы


РТР-Вести.Ru
РТР-Спорт.Ru Вести Недели
Россия
Мобильный репортер






НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





26.04.2017 09:03 
Тверской историк, профессор и доктор культурологии Вячеслав Воробьев готовится выпустить свою новую книгу "Тверская земля: герои-танкисты"

Тверской историк, профессор и доктор культурологии Вячеслав Воробьев готовится выпустить свою новую книгу Тверская земля: герои-танкисты

Фото  Видео репортаж Видео
Это издание уникально. В нем собрана информация об участниках Великой Отечественной Войны, Героях Советского Союза, уроженцах Верхневолжья. Писатель показал нашей съемочной группе оригинал-макет книги.

70 судеб и 70 очерков. Таких разных, но таких одинаковых: их всех связала война. Танкисты участвовали в самых ожесточенных боях на Тверской земле: Ржевско-Сычевской операции, операции Марс и в боях на разных фронтах Великой Отечественной. Менее известный, но не менее героический генерал - полковник танковых войск Алексей Родин из Пено прославился тем, что его корпус замкнул кольцо окружения вокруг немецкой группировки фельдмаршала Паулюса под Сталинградом.

Биографические очерки и яркие эпизоды боевой жизни Ротмистрова, Горобца, Беляева. Работа над книгой, по словам историка, шла на протяжении 25 лет. На почти 400 страницах: история тверских офицеров и тех, кто принимал участие в сражениях на тверской земле. Книга "Тверская земля: герои-танкисты" выйдет в свет в этом году. По экземпляру отправят во многие городские, районные и школьные библиотеки, а также в библиотеки колледжей и музеи. В планах подарить издание в города, чьи герои сражались в Верхневолжье.


АРХИВ 


   р е к л а м а



© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.