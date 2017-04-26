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26.04.2017 09:04 
В Тверской области продолжаются рейды по проверке граждан бывших союзных республик, незаконно проживающих на территории Твери и области

В Тверской области продолжаются рейды по проверке граждан бывших союзных республик, незаконно проживающих на территории Твери и области

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Сегодня проверка прошла в Калининском районе.

Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан, Киргизия, Украина, реже Казахстан, Армения и Молдавия. По паспортам прибывших в Тверскую область мигрантов можно изучать карту ближнего зарубежья. В деревне Арининское Калининского района число мигрантов сравнимо с числом местных жителей. Приезжие трудятся на двух лесопилках. Живут в самодельных бытовках с печками-буржуйками, спят на нарах, на жизнь не жалуются. Зарплата от 5 тысяч рублей в неделю - деньги отправляют на Родину.

На 10 квадратных метрах нары на шестерых. Участковый сверяет число проживающих с количеством матрасов. Проверяет что под кроватью - были и такие случаи, что нелегалы прятались в самых неожиданных местах. Здесь все в порядке - по факту 11 человек, семеро по словам руководства, в Твери на медкомиссии. Документы у остальных в порядке, каждый друг за друга готов ручаться.

На проверки не сетуют - знают и про усиление антитеррористического режима и возможное ужесточение миграционного законодательства. Участковый отмечает, что со временем нелегальных мигрантов в районе становится меньше, многие были депортированы, оставшиеся стали ответственнее относиться к оформлению документов.

Всего по области с начала года первично поставлено на миграционный учет более 11 тысяч иностранных граждан, за этот же период в сфере миграции было выявлен около 2 тысяч административных правонарушений. Из страны выдворено 249 человек - на четверть больше чем в прошлом году.


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