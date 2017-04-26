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26.04.2017 09:04 Верхневолжские фермерские хозяйства получат гранты на развитие





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Начинающие аграрии, работающие в этой сфере, могут рассчитывать на гранты в размере до 3 миллионов, а семейные сельскохозяйственные предприятия до 30 миллионов рублей.



На отдых у этой семьи времени нет. Сейчас на ферме Липатниковых - "выхаживают" молодняк. Телята родились несколько недель назад, за ними нужен особый уход. Семейная ферма в деревне Сухарево Тургиновского сельского поселения занимается разведением молочного поголовья.



Для этого в деревне Шипулино Бурашевского сельского поселения реконструировали ферму на 80 голов, принадлежавшую бывшему колхозу. 6 миллионов рублей хозяйство получило в рамках гранта из областного бюджета как "Семейная животноводческая ферма". На оставшиеся от ремонта средства планируют докупить на племя молодняк мясной породы герефорд. Уже за счет собственных вложений - на новой ферме поставят необходимое оборудование



Творог, молоко, яйцо, а также мясо фермеры со стажем продают сами, развозят по деревням адресно, а также участвуют в Ярмарках выходного дня. Как Липатниковы грантовую поддержку из регионального бюждета получили еще 3 семейных хозяйства и 13 начинающих сельхозтоваропроизводителей. Обязательное условие получения "подъемных" - софинансирование: 10% - для начинающих фермеров и 40%- для семейных хозяйств. В планах семейной фермы Липатниковых построить гусятню и завести поголовье овец. Места, признаются, где можно расширяться, достаточно. Но подобной грантовой поддержкой фермеры хотели бы пользоваться чаще.



Ключевое направление субсидирования - мясное и молочное животноводства. Гранты в этой сфере для начинающих фермеров составляют до 3 миллионов рублей, для семейных животноводческих ферм - максимум 30 миллионов. Средства можно потратить на покупку земельных участков, строительство и реконструкцию помещений, закупку животных, техники и оборудования. Отбор получателей грантов осуществляется на конкурсной основе. Подавать заявки могут все желающие, которые подходят под установленные правила.



В Тверской области за пять лет реализации программы грантовой поддержкой уже воспользовались 69 фермеров и участников семейных животноводческих ферм. В 2017-м году запланированный на эти цели объем бюджетных средств увеличился более чем на четверть. По предварительным прогнозам за счет дополнительных ассигнований прирост производства собственной сельскохозяйственной продукции в регионе может увеличиться на 10 %. Конкурс на государственные субсидии объявят в ближайшее время, информация об этом будет размещена на официальном сайте регионального ведомства.









