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27.04.2017 09:02 
В Тверской области стартовала Международная военно-историческая экспедиция «Ржев. Калининский фронт»

В Тверской области стартовала Международная военно-историческая экспедиция Ржев. Калининский фронт

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В церемонии открытия приняли участие представители Российского военно-исторического общества, поисковики, археологи. В этом году экспедиция объединит свыше 500 человек из 25 регионов России, а также Казахстана и Германии.

Здесь шутят: голодный поисковик - плохой работник. Поэтому на обед у костра собираются всем отрядом. За чашкой чая, перед полевым выходом обсуждают план действий. В этом году у вологодского отряда он грандиознее, чем в прошлом. В августе 2016, в конце экспедиции они подняли самолет ЯК-1 старшего лейтенанта Большакова . Сейчас продолжают поиски в том же месте - в районе бывшей деревни Воробьево.

О находках уже говорят в каждой палатке и в каждом отряде. Правда показывать пока не торопятся. Нужно до конца выяснить их происхождение. В этом году в помощь поисковикам в лагерь приехали археологи и антропологи. В режиме онлайн ежедневно они будут заносить в базу данных итоги поисковых работ - так проще установить личность погибших и найти их родственников.

Официальное открытие международной экспедиции прошло так же в полевых условиях. Проливной дождь никого не испугал. Участники - более 500 человек из 40 регионов России и других стран - выстроились на главной площадке лагеря. Здесь же был дан старт ежегодной областной Вахте Памяти 2017.

На правах хозяев, тверская делегация пригласила гостей лагеря "на огонек". В узком кругу говорили о нововведениях нынешней поисковой кампании. В этом году в Ржеве откроют хранилище для останков павших воинов. Так же помимо основной работы в экспедиции будут обучать молодых поисковиков. На экскурсию сюда ждут и школьников. Первые приедут из Москвы .

Международный лагерь будет работать в течение следующих двух недель. Как здесь говорят сами поисковики "до победного", то есть до 9 мая. Итогом экспедиции станет торжественная церемония перезахоронения найденных останков бойцов.


АРХИВ 


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