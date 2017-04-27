







НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество













27.04.2017 09:02 В Тверской области стартовала Международная военно-историческая экспедиция «Ржев. Калининский фронт»





Фото Видео

В церемонии открытия приняли участие представители Российского военно-исторического общества, поисковики, археологи. В этом году экспедиция объединит свыше 500 человек из 25 регионов России, а также Казахстана и Германии.



Здесь шутят: голодный поисковик - плохой работник. Поэтому на обед у костра собираются всем отрядом. За чашкой чая, перед полевым выходом обсуждают план действий. В этом году у вологодского отряда он грандиознее, чем в прошлом. В августе 2016, в конце экспедиции они подняли самолет ЯК-1 старшего лейтенанта Большакова . Сейчас продолжают поиски в том же месте - в районе бывшей деревни Воробьево.



О находках уже говорят в каждой палатке и в каждом отряде. Правда показывать пока не торопятся. Нужно до конца выяснить их происхождение. В этом году в помощь поисковикам в лагерь приехали археологи и антропологи. В режиме онлайн ежедневно они будут заносить в базу данных итоги поисковых работ - так проще установить личность погибших и найти их родственников.



Официальное открытие международной экспедиции прошло так же в полевых условиях. Проливной дождь никого не испугал. Участники - более 500 человек из 40 регионов России и других стран - выстроились на главной площадке лагеря. Здесь же был дан старт ежегодной областной Вахте Памяти 2017.



На правах хозяев, тверская делегация пригласила гостей лагеря "на огонек". В узком кругу говорили о нововведениях нынешней поисковой кампании. В этом году в Ржеве откроют хранилище для останков павших воинов. Так же помимо основной работы в экспедиции будут обучать молодых поисковиков. На экскурсию сюда ждут и школьников. Первые приедут из Москвы .



Международный лагерь будет работать в течение следующих двух недель. Как здесь говорят сами поисковики "до победного", то есть до 9 мая. Итогом экспедиции станет торжественная церемония перезахоронения найденных останков бойцов.









