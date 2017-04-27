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27.04.2017 09:03 В налоговой инспекции тверских предпринимателей проконсультируют по переходу на онлайн-кассы





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Организации обязаны полностью заменить традиционную контрольно-кассовую технику на новую до 1 июля этого года. Все подробности в нашем материале.



До 1 июля все предприниматели должны заменить старые кассовые аппараты на новые онлайн-системы. На сегодняшний день в тверском регионе зарегистрировано всего 30 тысяч таких аппаратов, а рельно используется всего 15 тысяч. У организаций остается 2 месяца, чтобы приобрести аппараты и подключиться к системе.



В отделах налоговой службы появились сервисы для предпринимателей, где они лично или по телефону могут получить консультации о новом порядке применения контрольно-кассовой техники. Там разъяснят важные положения, о которых знают далеко не все.



На данным момент в регионе – дефицит техники, хотя пик перерегистрации ожидается в мае-июне. Однако заменять аппараты придется не всем. Исключения действуют для труднодоступных и отдаленных территорий.



Предприниматели несут допольнительные затраты, но часть их им возместят. Предусмотрен соотвествующий налоговой вычет. При этом польза от предстоящий изменений очевидна.

Онлайн-кассы не только выдают чек, но и передают сведения об операции в налоговую инспекцию через интернет. Таким образом налаживается полный учет товарооборота, что поможет избежать серых схем обналички, коррупции.











