







НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество













27.04.2017 09:03 Пенсионеры Верхневолжья померились силами в знании основ компьютерной грамотности





Фото Видео

В Твери прошел региональный чемпионат по компьютерному многоборью. Для многих этот турнир хоть и стал первым, с особыми трудностями участники не столкнулись.



Глаза ищут на клавиатуре нужную кнопку, но движения выглядят уверенно. Одно из заданий компьютерного многоборья - найти и сохранить информацию из Интернет-поисковика. Тверичанка Валентина Григорьевна с компьютером на "ты" - она инженер - конструктор. Но пользовались им только по работе, а выйдя на пенсии решила освоить и другие навыки.



В ай-ти состязания включились 24 пенсионера. К многоборью готовились - ходили на занятия и курсы. Программа "Бабушки и дедушки" - онлайн действует пятый год и выпустила 3 тысячи продвинутых пользователей компьютером.



Участники многоборья дадут "фору" и многим молодым. С легкостью умеют настроить планшет, зарегистроваться на портале Госуслуг, а с этого года осваивают информационную систему ЖКХ и другие полезные сайты.



Задание в многоборье на скорость и на точность - справятся с ними все, уверены организаторы. но кто-то окажется немного сильнее.



По итогам регионального этапа участникам присваиваются статусы "начинающего" и" продвинутого пользователя". Лучшие отправятся на Всероссийский чемпионат. В прошлом году тверские пенсионеры представляли регион в Новосибирске. В этом местом проведения выбран Санкт- Петербург.









