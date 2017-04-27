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27.04.2017 09:04 
В Кимрском районе прошла масшабная проверка земель сельхозназначения

В Кимрском районе прошла масшабная проверка земель сельхозназначения

Фото  Видео репортаж Видео
В рейде приняли участие специалисты Управления Россельхознадзора и МЧС. Всего было осмотрено 38 земельных участков площадью около трёхсот гектаров. Такую территорию удалось охватить с помощью беспилотника.

Пара минут и портативный беспилотник взмыл в небо. С высоты, как говорится, видней. Чтобы объехать такой участок, потребовался бы не один час - с квадрокоптеров дело идет быстрее. Специалисты сразу фиксируют нарушение - почти 70% обследуемой территории Маловасилёвского сельского поселения заросло деревьями и кустарниками.

Здесь могли засеять поля или пасти скот, а вместо этого земля простаивают. Заросшие территории - опасны. В первую очередь портится качество почвы - она может стать непригодной для посевов. А в пожароопасный период заросли могут усугубить проблему, особенно если граничат с лесом. С начала этого года обнаружено уже 48 таких участков - их площадь 700 гектаров.

В один и тот же день беспилотник МЧС, помимо Кимрского, работал ещё и в Ржевском районе, где специалисты также оперативно смогли оценить ситуацию. Все нарушения собственники участков должны устранить в течение 9-ти месяцев.


АРХИВ 


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