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27.04.2017 09:04 В Кимрском районе прошла масшабная проверка земель сельхозназначения





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В рейде приняли участие специалисты Управления Россельхознадзора и МЧС. Всего было осмотрено 38 земельных участков площадью около трёхсот гектаров. Такую территорию удалось охватить с помощью беспилотника.



Пара минут и портативный беспилотник взмыл в небо. С высоты, как говорится, видней. Чтобы объехать такой участок, потребовался бы не один час - с квадрокоптеров дело идет быстрее. Специалисты сразу фиксируют нарушение - почти 70% обследуемой территории Маловасилёвского сельского поселения заросло деревьями и кустарниками.



Здесь могли засеять поля или пасти скот, а вместо этого земля простаивают. Заросшие территории - опасны. В первую очередь портится качество почвы - она может стать непригодной для посевов. А в пожароопасный период заросли могут усугубить проблему, особенно если граничат с лесом. С начала этого года обнаружено уже 48 таких участков - их площадь 700 гектаров.



В один и тот же день беспилотник МЧС, помимо Кимрского, работал ещё и в Ржевском районе, где специалисты также оперативно смогли оценить ситуацию. Все нарушения собственники участков должны устранить в течение 9-ти месяцев.









