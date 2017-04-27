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НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





27.04.2017 09:04 
С начала года в Тверской области зарегистрировано уже несколько случаев нападения на бригады Скорой Помощи

С начала года в Тверской области зарегистрировано уже несколько случаев нападения на бригады Скорой Помощи

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Зачастую медики отделываются ушибами и синяками, но иногда они получают и более серьезные травмы. Сегодня вопрос обеспечения безопасности врачей прорабатывается на федеральном уровне. Врачей хотят приравнять к полицейским при исполнении служебных обязанностей.

Бригада "скорой" помощи спешит на вызов. Ножевое ранение. К врачам присоединяются полицейские, которые первыми входят в квартиру.

С угрозами и с оскорблениями медики, в основном это женщины, сталкиваются ежедневно. Раз десять в месяц на них во время работы набрасываются, чаще пьяницы и наркоманы, с кулаками и даже с ножом, как в случае с одним из тверских врачей. По понятным причинам он не хочет показывать свое лицо. От раны, нанесенной пациентом, остался шрам.

Обидчик остался без наказания. Доктор продолжает трудиться. Призванию изменять не собирается. А носить с собой электрошокер или травмат считает бессмысленным.

В России врач "скорой" помощи входит в десятку опасных профессий. Риск такой же, как и у полицейских. Приравнять к ним медиков на службе, а значит, ужесточить ответственность дебоширов - такова суть поправок в административный и уголовный кодексы, которые сейчас рассматривают в Госдуме. Решения депутатов тверские врачи ждать не стали. В планах снабдить каждую бригаду "тревожной" кнопкой уже к лету. Ведут переговоры с Нацгвардией.

Пока же врачам приходится надеяться только на себя. Правила прописаны в памятке: не входить одному в квартиру, быть все время настороже. При этом медики считают, что последствия вызова с угрозой, прежде всего, могут сказаться на других пациентах, кому, действительно, нужна помощь.


АРХИВ 


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