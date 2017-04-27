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27.04.2017 09:05 
В Твери стартовала школьная футбольная лига "Единство"

В Твери стартовала школьная футбольная лига Единство

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О своем участии заявили 20 сборных команд образовательных учреждений областной столицы. Первые финалисты уже определились.

Эта команда разновозрастная - постоять за честь своей 18-й школы пришли и пяти-, и 8-классники. В отборочном туре юные футболисты одержали победу над всеми соперниками, чем обеспечили себе выход в финал. Игры стали удачными и для Ануша Джебова. Он занимается в футбольной секции, но 17 голов за два матча забил впервые. Это лучший результат дня.

Максим Никитин из 24-й школы победил в конкурсе на самый техничный удар, а Икром Наркулов дольше всех чеканил мяч. Такие конкурсы среди юных футболистов организаторы проводят во время каждых отборочных игр. Победы стимулируют школьников заниматься спортом.

Школьная футбольная лига - ежегодные массовые соревнования. Поучаствовать в них может любой подросток. Привлечь молодежь к систематическим тренировкам - задача организаторов. В финальный день пройдут мастер классы по воркауты и футболы, где школьники смогут освоить технику игры у тренеров и опытных спортсменов.

Финал школьной футбольной лиги состоится в середине мая. За победу поборются 8 тверских команд.


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