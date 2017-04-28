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28.04.2017 08:57 В научной библиотеке тверского госуниверситета состоялась презентация автономной сканирующей и читающей машины для незрячих и слабовидящих пользователей





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Металлические нотки в голосе "Сары" не смущают людей с ослабленным зрением. Специалисты утверждают, они по-своему воспринимают чтение книг машиной. Такая теперь появилась в научной библиотеке тверского госуниверситета. Учебники или, к примеру, детективы можно не только послушать, но и отсканировать с десятикратным увеличением шрифта.



Кстати, стандартный вариант: черный шрифт на белом фоне многие слабовидящие не воспринимают. Опытом делятся сотрудницы специальной библиотеки.



Такое же оборудование есть в областной библиотеке для людей с проблемами зрения. Чаще всего туда обращаются студенты, чтобы им отсканировали учебники. Если таких заказов много, используют электронную лупу.



Это и плеер размером с мобильный телефон. На него можно не только скачать аудио-книгу, но даже перевести текст с иностранного на русский язык. С возможностями тифлотехники - оборудования для слабовидящих познакомились будущие дефектологи, сейчас студенты тверского госуниверситета.



Аппарат стоит около 200 тысяч рублей. Библиотека получила возможность приобрести его, участвуя в программе "Доступная среда". Он будет востребован, уверены сотрудники. В планах приобретение еще одной "Сары".









