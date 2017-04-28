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28.04.2017 08:58 В Тверской области за три года планируют ликвидировать очередь на получение жилищной субсидии для молодых семей





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Это стало возможным благодаря увеличению объёмов финансирования данной программы. Уже в этом году жилищную субсидию получат 75 молодых семей.



Глава семьи Ворониных с гордостью показывает свою новую квартиру. Пока это лишь бетонная коробка общей площадью 92 квадратных метра. Сейчас у папы Сергея первоочередная задача сделать стяжку пола, а потом приступить к ремонту детских , ванной и кухни.До новоселья еще далеко. Но уже все распланировано.



Своей комнате радуется и маленький Арсений. Чтобы ускорить процесс он пытается всячески помочь.



Квартиру молодой семье из 4 человек удалось приобрести с помощью жилищного сертификата. До этого Воронины жили с родителями мужа в однокомнатной квартире. После рождения Арсения решили вступить в программу "Молодежь Верхневолжья". Где основной формой господдержки является предоставление социальных выплат на приобретение жилья. Условия одинаковые для всех - возраст супругов до 35 лет, норма жилплощади меньше 8 квадратных метра на человека, а так же наличие собственных средств. От государства молодая семья получает 35 % от стоимости жилья. Оставшиеся - собственные сбережения. Воронины получили субсидию - миллион.



В этом году субсидии распределяются между 20 муниципальными образованиями. Улучшить жилищные условия смогут 75 семей. В прошлом их было 63. Лидирует по количеству заявок Удомельский городской округ. Здесь жилищный сертификат получат 17 семей. Предоставить субсидию претендентам возможно за счет увеличения объемов финансирования.



Самой многочисленной молодой семьей Верхневолжья станет семья из шести человек из Лихославльского района. Ей будет предоставлена субсидия размером в 1 миллион рублей.









