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28.04.2017 08:59 На территории Калининской Центральной районной больницы было совершено освящение часовни в честь иконы Божией Матери "Почаевская"





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Персонал и пациенты районной больницы несколько лет мечтали о храме. Новую часовню удалось возвести на средства благотворителей.



Почаевскую икону Божией Матери в отстроенную вновь часовню привезли специально на церемонию освящения храма. Этот чудотворный образ известен во многих славянских странах. По традиции, у него просят о здоровье для себя и близких, исцеления от самых серьезных заболеваний. Именно в честь Божией Матери Почаевской в 2012 году освятили первую часовню на территории Калининской ЦРБ. Тогда на ее строительство пожертвования собирали три года. В январе 2017 часовня сгорела.



С момента пожара прошло чуть больше трёх месяцев. Новый храм также построили на пожертвования благотворителей.



Новую часовню освятил митрополит Тверской и Кашинский Виктор. Для главы тверской митрополии образ Почаевской божьей материи особенно дорог и почитаем. Владыка родился близ Почаевской лавры, был ее насельником.



Помимо обычных прихожан в церемонии освящения участвовали те, кто внес свой вклад в восстановление святыни.



Если старая часовня располагалась между корпусами и с дороги была не видна, то новое здание построено рядом со входом на территорию больницы.



Часовня будет востребована не только у пациентов и врачей Калининской ЦРБ, но и жителей поселка Химинститута.









