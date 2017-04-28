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|28.04.2017 08:59
|На территории Калининской Центральной районной больницы было совершено освящение часовни в честь иконы Божией Матери "Почаевская"
Персонал и пациенты районной больницы несколько лет мечтали о храме. Новую часовню удалось возвести на средства благотворителей.
Почаевскую икону Божией Матери в отстроенную вновь часовню привезли специально на церемонию освящения храма. Этот чудотворный образ известен во многих славянских странах. По традиции, у него просят о здоровье для себя и близких, исцеления от самых серьезных заболеваний. Именно в честь Божией Матери Почаевской в 2012 году освятили первую часовню на территории Калининской ЦРБ. Тогда на ее строительство пожертвования собирали три года. В январе 2017 часовня сгорела.
С момента пожара прошло чуть больше трёх месяцев. Новый храм также построили на пожертвования благотворителей.
Новую часовню освятил митрополит Тверской и Кашинский Виктор. Для главы тверской митрополии образ Почаевской божьей материи особенно дорог и почитаем. Владыка родился близ Почаевской лавры, был ее насельником.
Помимо обычных прихожан в церемонии освящения участвовали те, кто внес свой вклад в восстановление святыни.
Если старая часовня располагалась между корпусами и с дороги была не видна, то новое здание построено рядом со входом на территорию больницы.
Часовня будет востребована не только у пациентов и врачей Калининской ЦРБ, но и жителей поселка Химинститута.
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