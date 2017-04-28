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28.04.2017 08:59 
В Тверь приехал знаменитый Северный хор

В Тверь приехал знаменитый Северный хор

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Певцы из Архангельска представят программу «Край наш Поморский могуч и прекрасен». В нее входят русские народные песни и танцы.

Быстро разложить инструменты, личные вещи и сразу на репетицию. Для того, чтобы подкорректировать программу под новую сцену- всего несколько часов.

Северный хор традиционно состоит только из женщин. Мужские голоса заменяются низкими женскими - альтами. Это сложилось исторически. Мужчины - поморы часто уходили на заработки. Женщины оставались на берегу и скрашивали пением ожидание отцов, мужей и сыновей. Есть у северной песни свои особенности.
Танцевальная группа отрабатывает рисунки. Все номера созданы на основе традиционных народных движений. Здесь и русские коленца, и звонкие северные дроби, и искрящиеся весельем кадрили, и строгие хороводы.

Состав хора - более 60 человек. Это три группы - хоровая, танцевальная, оркестр русских народных инструментов. Музыканты последней в совершенстве владеют всеми их видами. Северный русский народный хор- единственный на Северо-Западе страны высокопрофессиональный коллектив, чья почти вековая просветительская деятельность приобщает зрителей к традиционной русской культуре. С1961 по 2008 год его художественным руководителем была уроженка Ржевского уезда Тверской губернии Нина Константиновна Мешко.

Певцы из Архангельска представляют программу «Край наш Поморский могуч и прекрасен». В нее вошли русские народные песни и танцы. Специально для тверичан - премьера. Во втором отделении зрители познакомятся с самобытным искусством Архангелской области.


АРХИВ 


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