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02.05.2017 09:50 В Тверской области состоялся традиционный областной "День призывника"





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Так хорошо поют уже солдаты срочники. За пол года молодые люди многому научились. По уставу экскурсия началась и для будущих призывников. Офицеры повели молодых людей по дивизии стройными рядами. Правда чаще всего они превращались в не стройные - старшеклассникам хотелось не только осмотреть все вокруг, но и потрогать. Автомат Калашникова, например, разобрать и собрать нужно было всего за 40 секунд.



Ржевская войсковая часть принимает у себя призывников Тверской области уже не в первый раз. Здесь несут круглосуточное боевое дежурство расчеты зенитных ракетных систем С-300 и экипажи самолетов-перехватчиков МиГ-31.



Будущим призывникам дали в прямом смысле понюхать пороху. Показали как работают дымовые шашки, как предстоит одеваться настоящим мужчинам ближайший год и где жить. Ведь совсем скоро они смогут стать здесь настоящими хозяевами. И ,к примеру, задача надеть общевойсковой защитный комплект за 5 минут будет уже не представлением, а элементом боевой подготовки.



Для кого - то армия началась, не дожидаясь призыва. 30 школьников вступили в ряды юнармейцев. Отрядам из Ржева и Красного Холма вручили значки и передали флаг их военно-патриотического движения.



Завершился День призывника , традиционно, солдатской кашей. И, кажется, команду "вольно" за день здесь усвоили все будущие защитники Отечества.



Уже совсем скоро многие из этих ребят попадут в ряды вооруженных сил России. Неслучайно, день призывника проводят в период весеннего призыва. В этом году из Тверской области служить отправятся более полутора тысяч новобранцев. призыв завершится 15 июля.









