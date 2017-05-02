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Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




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02.05.2017 09:50 
В Тверской области состоялся традиционный областной "День призывника"

В Тверской области состоялся традиционный областной День призывника

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Так хорошо поют уже солдаты срочники. За пол года молодые люди многому научились. По уставу экскурсия началась и для будущих призывников. Офицеры повели молодых людей по дивизии стройными рядами. Правда чаще всего они превращались в не стройные - старшеклассникам хотелось не только осмотреть все вокруг, но и потрогать. Автомат Калашникова, например, разобрать и собрать нужно было всего за 40 секунд.

Ржевская войсковая часть принимает у себя призывников Тверской области уже не в первый раз. Здесь несут круглосуточное боевое дежурство расчеты зенитных ракетных систем С-300 и экипажи самолетов-перехватчиков МиГ-31.

Будущим призывникам дали в прямом смысле понюхать пороху. Показали как работают дымовые шашки, как предстоит одеваться настоящим мужчинам ближайший год и где жить. Ведь совсем скоро они смогут стать здесь настоящими хозяевами. И ,к примеру, задача надеть общевойсковой защитный комплект за 5 минут будет уже не представлением, а элементом боевой подготовки.

Для кого - то армия началась, не дожидаясь призыва. 30 школьников вступили в ряды юнармейцев. Отрядам из Ржева и Красного Холма вручили значки и передали флаг их военно-патриотического движения.

Завершился День призывника , традиционно, солдатской кашей. И, кажется, команду "вольно" за день здесь усвоили все будущие защитники Отечества.

Уже совсем скоро многие из этих ребят попадут в ряды вооруженных сил России. Неслучайно, день призывника проводят в период весеннего призыва. В этом году из Тверской области служить отправятся более полутора тысяч новобранцев. призыв завершится 15 июля.


АРХИВ 


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