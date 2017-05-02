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02.05.2017 09:51 В Тверской области началась навигация





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Перед навигацией проверку на техническую исправность "Речной -64" прошел. Несмотря на солидный возраст - 45 лет, он в деле. Корпус и ходовая часть обновлены.



Сцепка буксира и баржи, как у вагонов поезда. За один рейс "Речной" способен за собой тянуть судно размером с футбольное поле, груженное песком. Столько же может поместиться в железнодорожный состав. Речники говорят, при подготовке к рейсу важно быть готовым к любым внештатным ситуациям, даже к пожару.



Наличие оборудованного пожарного щита, руковов, огнетушителя обязательно. Иначе допуска к работе не получить.



Прогноз речников на новый судоходный сезон - самый оптимистичный. Главный аргумент - достаточный уровень воды.



Маршурты уже проложены. В акватории Волги в Твери будут ходить 2 прогулочных теплохода, по озеру Селигер - их 6, еще один отправиться в Конаково. Сохранены пять социальных пригородных маршрутов в Калининском и в Осташковском районах. Речные трамвайчики, как и прежде, будут перевозить дачников.



Движение водного транспорта в Верхневолжье начинается с конца апреля, если не вмешивается паводок. В этом году навигация открыта с 24 апреля. Однако активно теплоходы побегут вниз по Волге только к майским праздникам. Часть судов еще стоят на причалах на ремонте.



"Речной -64" готов к выходу в свой первый рабочий рейс. Для экипажа буксир станет домом на полгода, до завершения навигации.









