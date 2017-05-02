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02.05.2017 09:52 
В столице Верхневолжья чествовали пожарных

В столице Верхневолжья чествовали пожарных

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Почетную грамоту из рук губернатора Игоря Рудени майор внутренней службы Константин Ахматов получает за участие ликвидации пожара в Детской областной больнице. В профессии он уже больше 20 лет. Происшествие в ночь на 24 февраля запомнил надолго, главное было уберечь детей.

Сегодня служба пожаротушения Верхневолжья - это штат профессионалов, которые несмотря на большую площадь возгораний, пожары высокой сложности, отстаивают у огня каждый метр и спасают людей порой ценой собственной жизни в каждом районе Тверской области, отметил в своем поздравлении Игорь Руденя.

Именно профилактические мероприятия помогли слаженно действовать до приезда пожарных и медикам по время пожара в областной больнице. Персонал - это и врачи, и санитарки - удостоены почетных грамот и благодарностей.

Сейчас у пожарных Верхневолжья начинается в прямом смысле "горячий сезон". А потому свой профессиональный праздник тверские огнеборцы встречают в режиме повышенной готовности.


АРХИВ 


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