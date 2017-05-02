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02.05.2017 09:52 Надземный пешеходный переход на станции Чуприяновка планируют открыть уже в следующем году





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Общая стоимость работ по возведению транспортной развязки в посёлке Чуприяновка почти 890 миллионов рублей. В этом году федеральный бюджет выделяет более 596 миллионов. На эти средства в 2017-ом удастся провести основную часть работ по созданию современной транспортной инфраструктуры в районе железнодорожного переезда. Строительство ведет компания «РЖДстрой».



На встрече Игоря Рудени и Олега Тони принято решение о том, что его график будет синхронизирован с графиком дорожного ремонта на участке от трассы от М-10 до Чуприяновки



Подземный тоннель, который планируется построить в Чуприяновке, позволит автотранспорту и машинам экстренных служб проезжать железнодорожный переезд вне зависимости от движения высокоскоростных поездов. «РЖД» взяло на себя обязательства по возведению здесь и современного надземного пешеходного перехода.



Сооружение свяжет привокзальную площадь Твери с частью города за линией Октябрьской железной дороги, а также с парковкой для личных автомобилей, которая разместится за перекрёстком улицы Коминтерна и проспекта Чайковского. Губернатор отметил - на привокзальной площади в Твери планируется создать современную качественную инфраструктуру, поэтому надземный переход должен соответствовать всем российским и европейским стандартам. Ширина внутри прохода будет не меньше 6 метров, установят эскалаторы, лестницы и обязательно лифт для людей с ограниченными возможностями здоровья.



Сейчас территорию готовят к началу строительства. Подписать соглашения о реализации проекта Правительство Тверской области, федеральные органы власти и ОАО «РЖД» планируют в июне.









