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03.05.2017 08:58 Тверские приставы, сотрудники налоговой службы и дорожной полиции в преддверии майских праздников провели рейд по должникам





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Водителей останавливают, проверяют на наличие штрафов, а также по долгам в базе данных налоговой службы.



Найти должника в потоке машин помогает видеокамера. Она подключена к базе данных судебных приставов. Прибор считывает госномер автомобиля и выявляет должника. А дальше оператор сообщает о нарушителе сотрудникам ГИБДД. Юрия Данилина остановили по дороге домой. Автовладельца проверят на наличие сначала автомобильных штрафов, а затем "пробьют" по базе данных приставов и налоговой.



К проверкам автовладельцы относятся с пониманием. Тем более, в преддверие майских праздников. Чтобы долги не стали сюрпризами на пропускном контроле, например, в аэропорте. Только с начала года приставы ограничили в праве выезда свыше 8 тысяч жителей Верхневолжья. Сергей Иванов решил добровольно проверить есть ли у него штрафы или нет.



Такие рейды проводятся еженедельно. Многие должники оплачивают штрафы прямо на дороге. Для удобства в передвижном офисе есть мобильный терминал. В некоторых случаях приставы могут арестовать и изъять автомобиль даже на трассе. По их словам, им попадаются десятки неплательщиков, задолженности которых достигают сотен тысяч рублей. Только за час работы арестовали два автомобиля.



Совместные рейды по должникам проводятся регулярно. Приставы и сотрудники налоговой службы делают обходы квартир и офисов. А теперь еще вышли и на дорогу. Место и время проведения таких проверок специалисты стараются держать в секрете. И как показывает практика, эффект от подобных операций значительно выше.









