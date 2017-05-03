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03.05.2017 08:58 
В Твери в районе Старой Константиновки прошел субботник

В Твери в районе Старой Константиновки прошел субботник

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Чистоту наводили не только на берегах карьеров, но и под водой. За день было вывезено 50 мешков мусора

Карьеры в районе Старой Константиновки одно из любимых мест отдыха жителей областной столицы. А волонтерам здесь отдыхать некогда - на берегу осталось много мусора с прошлого года. Сейчас, когда снег полностью сошел, молодые люди, радеющие за чистоту родного края, приводят территорию в порядок.

10-классница Ирина Евсеева на субботник пришла в день рождения. Такой праздник ей запомнится надолго.

Расчисткой дна на карьерах занялись тверские дайверы. Уже после первого погружения первый «улов» - стеклянная бутылка, которую когда-то бросили в воду отдыхающие. Для того, чтобы во время предстоящего купального сезона люди не поранились, любителям подводного плавания придется провести не один час под водой, вытаскивая мусор.
А это парк на Сахаровском шоссе в районе Стекольного завода. Пройти негде, только по мусору. Убирать его пришли даже дети.

Только за этот день было вывезено 50 80-литровых мешков с мусором. Активисты планируют провести еще несколько субботников и призывают жителей Верхневолжья присоединиться к уборке. И главное, не мусорить.


АРХИВ 


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