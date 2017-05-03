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03.05.2017 08:59 
В преддверии Дня Победы в школах Верхневолжья начались уроки памяти

В преддверии Дня Победы в школах Верхневолжья начались уроки памяти

Фото  Видео репортаж Видео
Из первых уст школьники узнали о боевом пути ветерана Великой Отечественной Войны Ивана Кладкевича.

В свои 93 участник Великой Отечественной войны Иван Евгеньевич Кладкевич регулярно работает с компьютером - он активист ветеранского движения, всегда должен быть в курсе современных событий и не отставать от молодежи. Его боевой выправке позавидуют многие, а по доброму взгляду сразу и не скажешь, сколько пришлось пережить этому офицеру. Сегодня ветеран - обладатель многих наград, о каждой - свои воспоминания.

В преддверье Дня Победы у Ивана Кладкевича плотный график - он рассказывает подросткам о героических подвигах наших земляков во время Великой Отечественной войны, о том, как был ранен сам, потом лежал в госпитале, о том, как встречал День Победы. На уроке памяти никто не отвлекался.

Встречи с ветеранами в тверских школах проходят в рамках программы "По следам памяти". Этот урок организовала педагог Ирина Аракелова. Это часть патриотического воспитания молодежи, говорит она.

В завершение урока Иван Кладкевич дает ребятам "дедовский" совет - любить Родину. И для этого многого не нужно.

В ближайшие дни уроки памяти пройдут во всех школах области.


АРХИВ 


   р е к л а м а



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