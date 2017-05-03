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03.05.2017 08:59 100 юных жителей поселка Хотилово Бологовского района уже в сентябре смогут прийти в новый детский сад





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Темпы строительства оценил губернатор Игорь Руденя. Сейчас здание возведено полностью, осталась внутренняя отделка помещений.



От торжественной закладки первого камня – до готового здания весь путь пройден ровно за год. Строительство детского сада завершено, впереди – отделочные работы. Сейчас ведется подключение к системам электро и водоснабжения. Еще есть время, чтобы внести последние изменения и улучшить проект.



Так после инспекции предложено больше помещений оборудовать системами с теплыми полами. Там, где уже сделана стяжка и нет возможности для этого использовать трубы отопления – подогрев будет сделан электрический.



Новый детский сад рассчитан на 100 мест. Первых воспитанников здесь планируют принять к началу нового учебного года. Детский сад вместе со школой и новой большой пристройкой станет частью единого образовательного комплекса. Здесь появится спортивный зал, классы для начальной школы и информационно-библиотечный центр.



Действующую школу и пристройку соединит крытый переход. Первоначально планировалось, что он пройдет на уровне второго этажа и будет образовывать арку – но из-за этого проект получался дорогим. Губернатор Игорь Руденя предложил сделать переход наземным – для этого требуется меньше перекрытий, не надо возводить колонны и без существенных изменений делает строительство дешевле и сокращает его сроки.



В нынешнем здании школы будет проведена реконструкция входной группы, капитальный ремонт кровли, фасада, вентиляции, санитарных комнат. Так же уже принято решение о строительстве современной модульной котельной, которая будет отапливать весь образовательный комплекс.









