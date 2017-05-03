Новости:
Полная лента региональных новостей
Дорога:
Цель нововведений- сократить число ДТП
Минстрой:
Новые "правила" учёта ОДН
Туризм:
Верхневолжье - музей под открытым небом



Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




НОВОСТИ


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ

Руководство и ведущие
сотрудники

Координаты и контакты

 Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания





О КАНАЛАХ




О компании

Телепрограммы

Радиопередачи



ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ




Россия-1. Тверь

Радио России. Тверь



ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ




Предприятия региона

Администрация

Тверь

Губерния





 п а р т н е р ы


РТР-Вести.Ru
РТР-Спорт.Ru Вести Недели
Россия
Мобильный репортер






НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





03.05.2017 08:59 
100 юных жителей поселка Хотилово Бологовского района уже в сентябре смогут прийти в новый детский сад

100 юных жителей поселка Хотилово Бологовского района уже в сентябре смогут прийти в новый детский сад

Фото  Видео репортаж Видео
Темпы строительства оценил губернатор Игорь Руденя. Сейчас здание возведено полностью, осталась внутренняя отделка помещений.

От торжественной закладки первого камня – до готового здания весь путь пройден ровно за год. Строительство детского сада завершено, впереди – отделочные работы. Сейчас ведется подключение к системам электро и водоснабжения. Еще есть время, чтобы внести последние изменения и улучшить проект.

Так после инспекции предложено больше помещений оборудовать системами с теплыми полами. Там, где уже сделана стяжка и нет возможности для этого использовать трубы отопления – подогрев будет сделан электрический.

Новый детский сад рассчитан на 100 мест. Первых воспитанников здесь планируют принять к началу нового учебного года. Детский сад вместе со школой и новой большой пристройкой станет частью единого образовательного комплекса. Здесь появится спортивный зал, классы для начальной школы и информационно-библиотечный центр.

Действующую школу и пристройку соединит крытый переход. Первоначально планировалось, что он пройдет на уровне второго этажа и будет образовывать арку – но из-за этого проект получался дорогим. Губернатор Игорь Руденя предложил сделать переход наземным – для этого требуется меньше перекрытий, не надо возводить колонны и без существенных изменений делает строительство дешевле и сокращает его сроки.

В нынешнем здании школы будет проведена реконструкция входной группы, капитальный ремонт кровли, фасада, вентиляции, санитарных комнат. Так же уже принято решение о строительстве современной модульной котельной, которая будет отапливать весь образовательный комплекс.


АРХИВ 


   р е к л а м а



© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.