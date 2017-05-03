







НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество













03.05.2017 09:00 В Твери открыли сезон фонтанов





Фото Видео

Практически одновременно запустили сразу 10 водометов. Первым заработал самый большой и знаменитый - "Солнышко" у цирка.



Фонтан у цирка - самый большой и самый первый в областной столице. Впервые его запустили в 1978 году. Сейчас это сложное инженерное устройство, он цветомузыкальный и имеет несколько типов водометов. Потому перед открытием проверили не только все трубки, подающие воду, а также насосы. Тверитяне особенно радовались прохладным брызгам, ведь на улице плюс 23.



Все 10 фонтанов в Твери были запущены с небольшим интервалом, чтобы каждый желающий мог посмотреть на долгожданное действо. У многих пуск фонтанов ассоциируется с началом тепла и наступающего лета. Светомузыкальный фонтан на Комсомольской площади Твери открылся самым последним. Но этого момента особенно сильно ждали дети. Струи воды, а их больше 10, бьют из-под земли всегда в разной последовательности. Правда, эта особенность фонтана нисколько не останавливает и не пугает детей. В такую теплую погоду они готовы брызгаться и не бояться, что промокнут.



Столицу Верхневолжья часто называют городом фонтанов. Прогулки возле них, признаются горожане, полезны для здоровья и настроения. Поэтому торжественный пуск многие тверитяне стараются не пропускать и как можно дольше побыть вблизи таких мест.









