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03.05.2017 09:00 
В Твери открыли сезон фонтанов

В Твери открыли сезон фонтанов

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Практически одновременно запустили сразу 10 водометов. Первым заработал самый большой и знаменитый - "Солнышко" у цирка.

Фонтан у цирка - самый большой и самый первый в областной столице. Впервые его запустили в 1978 году. Сейчас это сложное инженерное устройство, он цветомузыкальный и имеет несколько типов водометов. Потому перед открытием проверили не только все трубки, подающие воду, а также насосы. Тверитяне особенно радовались прохладным брызгам, ведь на улице плюс 23.

Все 10 фонтанов в Твери были запущены с небольшим интервалом, чтобы каждый желающий мог посмотреть на долгожданное действо. У многих пуск фонтанов ассоциируется с началом тепла и наступающего лета. Светомузыкальный фонтан на Комсомольской площади Твери открылся самым последним. Но этого момента особенно сильно ждали дети. Струи воды, а их больше 10, бьют из-под земли всегда в разной последовательности. Правда, эта особенность фонтана нисколько не останавливает и не пугает детей. В такую теплую погоду они готовы брызгаться и не бояться, что промокнут.

Столицу Верхневолжья часто называют городом фонтанов. Прогулки возле них, признаются горожане, полезны для здоровья и настроения. Поэтому торжественный пуск многие тверитяне стараются не пропускать и как можно дольше побыть вблизи таких мест.


АРХИВ 


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