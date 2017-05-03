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|03.05.2017 09:00
|В Твери УФСБ России по Тверской области совместно Росгвардией задержали пятерых уроженцев Центральной Азии
По данным следствия, лидер групп осуществлял сбор и отправку денежных средств боевикам запрещенной в России международной террористической организации "ИГИЛ".
Управление ФСБ России по Тверской области обнародовало кадры штурма квартиры в Твери. Спецназ Росгвардии действовал молниеносно — никто не успел оказать сопротивления. Задержаны 5 выходцев из Центральной Азии. По версии следствия их лидер собирал и отправлял деньги боевикам международной террористической организации ИГИЛ, запрещенной в России.
Во время обысков в квартире, где проживали задержанные, изъяты банковские карты, чеки, подтверждающие денежные операции. В отношении лидера группы возбуждено уголовное дело по статье «о содействии террористической деятельности». Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
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