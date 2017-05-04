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НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





04.05.2017 09:07 
В столице Верхневолжья открылась выставка, которая перевернет все представление о реальности

В столице Верхневолжья открылась выставка, которая перевернет все представление о реальности

Фото  Видео репортаж Видео
Впервые тверичанам предлагают покататься на летающем скейтборде или примерить очки - инвертоскопы. Одним из первых чудо технологии показали нашей съемочной группе.

С первой попытки сделать это практически невозможно.Потому, что человек, надев очки видит мир "вверх тормашками". Еще со времен Леонардо да Винчи известно, что изображение , попадающее на сетчатку глаза, является перевернутым и только наш мозг преобразуя его, делает картинку нормальной.Очки- инвертоскопы разрабатывались для летчиков испытателей, чтобы тренировать вестибулярный аппарат. Эта локация одна из самых впечатляющих, поскольку ни ребенок, а тем более взрослый не ожидает, что надев очки, не сможет пройти по прямой или нарисовать элементарный треугольник .

Это не просто выставка, это настоящее интерактивное пространство. Здесь собраны последние технологические новинки- изобретения, гаджеты и аттракционы. Например, вот это транспорт будущего.

Приборы можно не только увидеть, но и опробовать на себе - научиться управлять предметами жестами или силой мысли. На первый взгляд, кажется, что этот экспонат можно увидеть только на кадрах фантастического фильма. Нет, летающий скейтборд- реальная модель. В воздухе его держат магнитные подушки. В Японии уже есть поезда , созданные по этой технологии.

А это площадка- игровая зона. Здесь каждый желающий может попробовать себя в любом виде спорта, будь-то теннисный корт или боксерский ринг. Ну, а для тех, кто хочет экстрима - можно спуститься с горы на лыжах.16:32:01Главная задача участника пройти ворота и подпрыгнуть на трамплине.

Экспозиция не только занимательная, но и образовательная. Экспонаты пополняются из года в год. Авторы - вчерашние школьники и студенты. И возможно следующие интересное изобретение придумает кто-то из жителей Верхневолжья.


АРХИВ 


   р е к л а м а



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