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04.05.2017 09:08 В районной больнице в Кимрах решают кадровый вопрос





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Впервые в учреждение в этом году придут работать 11 молодых врачей. Привлечь специалистов, в которых больница нуждалась долгое время, удалось с помощью целевой программы. Работать они будут на новом высокотехнологичном оборудование, которые получили по программе модернизации здравоохранения.

Врачи Кимрской ЦРБ освоили новое оборудование, которое получили полгода назад и смогли улучшить качество медицинской помощи. Так, газоанализатор в реанимации сам непрерывно контролирует состояние крови пациента. Не нужно несколько раз в день делать биохимию и клинику. Для анестезиолога Дарьи Бологовой важны еще два аппарата - наркозный, который автоматически подсчитывает индивидуальную дозу лекарства, а также для вентиляции легких.



Конем в шутку назвали травматологи новый рентген-аппарат. Напоминает животное по форме. К тому же он - передвижной. С его помощью время операции сокращается в 2 раза. От него зависит и точность движений врача.



Травматологи проводят 20 операций в месяц. Две третьи из них - теперь с рентген-аппаратом. В планах - получить лицензию и возобновить протезирование суставов. В этом году решиться и еще одна проблема. В отделении начнется капитальный ремонт за счет средств регионального бюджета. Будет выделено 60 миллионов рублей. Стоит на повестке дня и укоплектация штата. Работать в ЦРБ придет рекордное количество выпускников тверского медуниверситета, которые учились по целевому направлению, 11 человек.



Среди молодых специалистов, которые вернуться в родные Кимры, 5 терапевтов, 2 педиатра, уролог, невролог, реанематолог, рентгенолог.









