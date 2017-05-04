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04.05.2017 09:08 В Тверской области начались весенне-полевые работы





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В этом году их график сдвинулся на две недели из-за дождливой погоды. Сейчас аграрии используют каждый погожий день, чтобы посеять пшеницу и овес.



Бывало и хуже, признается главный агроном "Тверь Агропром" Виктор Козлов. В 2012 году только в начале июня закончили посадку картофеля. В итоге потеряли 10% урожая. Сейчас ситуация - не такая критическая. Работу в полях пришлось отложить на неделю. В хозяйстве уже успели посеять две трети от общего объема зерновых. На очереди, еще до обещанных заморозков, - морковь. После майских праздников примутся за картофель.

Презентабельный внешний вид и длительность хранения - требования, которые предъявляют торговые сети сельхозпроизводителям. Борьба за качество заставляет эксперементировать. Так, по технологии земля после картофеля должна "отдохнуть" 3-4 года. Лихославльские агрономы засеивали ее овсом. В этом году впервые решили попробовать пшеницу. Уверены, элитный сорт зерновых добавит элитности и корнеплодам.

"Тверь Агропром" - лидер в регионе по урожайности картофеля. В прошлом году здесь собрали 20 тысяч тонн и обеспечили им жителей Твери, Москвы, Санкт- Петербурга и Калуги. Остался и на посадку. Условия хранения таковы, что картофель до весны не прорастает. Здесь заранее думают и об уборочной. Местные инженеры спроектировали устройство, с помощью которого с машины на транспортер можно перебросить сразу 2 тонны овощей. Рационализаторы утвержают, прокидыватель дешевле и легче в эксплуатации, чем его зарубежный аналог.

На поддержку АПК Верхневолжья в этом году будет направлено около 2,5 млрд рублей из федерального и областного бюджетов, 500 миллионов - на проведение посевной. Особое внимание аграриям, которые используют залежные земли.

"Тверь Агропром" вводит в оборот около 300 га земли, на которой в течение 20 лет ничего не выращивали. В этом году в Тверской области планируется добавить к "рабочей" площади почти 20 тысяч га. Решается вопрос о субсидировании хозяйств за каждый гектар введенной земли.

За пять ближайших лет посевные площади за счет взятых в оборот неиспользуемых сельхозугодий должны увеличиться на 100 тысяч гектаров.









