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04.05.2017 09:09 
На истоке Волги в Осташковском районе отремонтируют часовню и храм Преображения Господня

На истоке Волги в Осташковском районе отремонтируют часовню и храм Преображения Господня

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Реставрационные работы там проходят в рамках подготовки к 350-летию обретения мощей преподобного Нила Столобенского. Ход работ оценил глава региона Игорь Руденя. Он побывал в Осташковском районе с рабочим визитом.

В преддверии праздника на истоке Волги идет масштабное благоустройство. До 1 июня должны расчистить территории вокруг источника, отреставрировать мостки, которые пришли в негодность. К этому же числу , по словам Губернатора, будут проведены ремонтно-реставрационные работы в часовне на истоке, Никольском храме и храме Преображения Господня. Обустроят ступеньки на спуске к истоку и дорогу для подъезда транспорта. Приведут в порядок смотровую площадку, обновят скамейки. Кроме того, планируется в историческом виде воссоздать первый мост через Волгу. Существующую бетонную плиту заменят на деревянное сооружение на основе металлоконструкции. Для удобства гостей будут обустроены парковки для автобусов и личного транспорта у истока и Ольгина монастыря, а также две вертолётные площадки.
Игорь Руденя отдельно осмотрел строящееся деревянное здание под библиотеку, келейные помещения и гараж. Прежнее строение было полностью уничтожено огнем во время пожара в феврале этого года. Глава региона подарил несколько изданий для восстанавливаемого библиотечного фонда.


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