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04.05.2017 15:01 В Тверском драматическом театре большая премьера





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Ко дню Победы здесь подготовили спектакль «Вечно живые» по пьесе Виктора Розова. Это история о любви, войне и убеждениях людей мечтавших жить.



Семья известного врача Федора БороздинА собралась не за праздничным столом: провожают на войну сына, который добровольцем идет в народное ополчение. В сцене заняты Народные артисты России Наина Хонина и Константин Юченков, Геннадий Бабинов, Дарья Плавинская и дебютант на большой сцене, исполнитель роли Марка Эдуард Захарук.



Самой большой и трагичной эта новость стала для Вероники. Исполнительница роли -актриса Яна Голубева ведет свою роль с предельным напряжением, что говорит о силе настоящих человеческих чувств и эмоций, вне зависимости от времени, в котором мы живем.



Выдающийся советский драматург Виктор Розов рассказал о себе, своем времени и современниках без прикрас, в разгар Великой Отечественной, когда по ранению в 1943м получил отпуск и вернулся с передовой в Москву. Первым ее поставил в "Современнике" Олег Ефремов, а в 1958м на международном фестивале в Каннах фильм Михаила Калотозова "Летят журавли" по пьесе Розова "Вечно живые" получил высшую награду - Золотую пальмовую ветвь... В Тверском драмтеатре над спектаклем работал большой коллектив. Режиссер- постановщик Александр Павлишин очень бережно подошел к прочтению пьесы, давно уже ставшей "Народной". "Вечно живыми", считает он, - остаются не только павшие на фронтах Великой Отечественной войны, но и те, кто их любил и ждал".









