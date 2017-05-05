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05.05.2017 09:13 До Единого дня предварительного голосования осталось меньше месяца





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Именно оно определит список тех, кто примет участие в предстоящих выборах от партии "Единая Россия" в сентябре. В Твери прошел брифинг, посвященный этой теме.



103 человека зарегистрированы участниками предварительного голосования по выборам в Тверскую городскую Думу. 49 из них члены "Единой России", 33 - сторонника партии и 21 беспартийный. Есть среди участников и те, кто ранее состоял в рядах других политических объединений.



45 % участников представляют промышленность и бизнес, 17% - государственные и муниципальные служащих, 12 % - учителя, 10% - врачи и 8% - студенты, 5% - это представители некоммерческих структур, 3% - пенсионеры.



Каждый кандидат от партии "Единая Россия" минимум два раза должен принять участие в публичных слушаниях. Для дебатов выбраны самые актуальные темы, которые чаще всего поднимаются в ходе общения депутатов Государственной Думы со своими избирателями в рамках региональных недель.



В дни проведения дебатов, за ними можно наблюдать на сайте предварительного голосования или в одной из популярных социальных сетей. Количество просмотров превысило 2 000. На официальном сайте можно также найти адрес своего счетного участка. Их в Твери в день голосования 28 мая будет открыто 53.









