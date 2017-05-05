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05.05.2017 09:14 Бороться с коррупцией научат на практике





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В Твери начал работу специализированный цикл семинаров. Его участниками могут стать все желающие. Занятия будут вести профессиональные юристы, представители правоохранительных органов.



В Твери начал работать открытый лекторий на тему "Противодействие коррупции". Слушателями пилотного семинара стали предприниматели, студенты, жители города. В течение двух недель в соцсетях желающие могли заявить о своём участие в событии.



Цикл лекций, который проведут ведущие специалисты в области юриспруденции и экономической безопасности, уголовного права, адресован всем желающим. Это своеобразный юридический ликбез, который расскажет об инструментах борьбы с коррупцией, о способах взаимодействия с государственными порталами и многое другое.



В рамках лекционного курса на конкретных примерах будут разбираться частные случаи, модели поведения граждан в той или иной ситуации. Инициатор проведения семинаров - участник предварительного голосования по выборам в Тверскую городскую Думу, Дамир Хамидуллин



В ходе семинаров, которые планируется проводить раз в месяц, будут выявлены системные жалобы граждан, разработаны законодательные инициативы, привлечены к работе эксперты для эффективной борьбы с проявлениями коррупции.











