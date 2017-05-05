Новости:
Полная лента региональных новостей
Дорога:
Цель нововведений- сократить число ДТП
Минстрой:
Новые "правила" учёта ОДН
Туризм:
Верхневолжье - музей под открытым небом



Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




НОВОСТИ


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ

Руководство и ведущие
сотрудники

Координаты и контакты

 Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания





О КАНАЛАХ




О компании

Телепрограммы

Радиопередачи



ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ




Россия-1. Тверь

Радио России. Тверь



ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ




Предприятия региона

Администрация

Тверь

Губерния





 п а р т н е р ы


РТР-Вести.Ru
РТР-Спорт.Ru Вести Недели
Россия
Мобильный репортер






НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





05.05.2017 09:14 
Бороться с коррупцией научат на практике

Бороться с коррупцией научат на практике

Фото  Видео репортаж Видео
В Твери начал работу специализированный цикл семинаров. Его участниками могут стать все желающие. Занятия будут вести профессиональные юристы, представители правоохранительных органов.

В Твери начал работать открытый лекторий на тему "Противодействие коррупции". Слушателями пилотного семинара стали предприниматели, студенты, жители города. В течение двух недель в соцсетях желающие могли заявить о своём участие в событии.

Цикл лекций, который проведут ведущие специалисты в области юриспруденции и экономической безопасности, уголовного права, адресован всем желающим. Это своеобразный юридический ликбез, который расскажет об инструментах борьбы с коррупцией, о способах взаимодействия с государственными порталами и многое другое.

В рамках лекционного курса на конкретных примерах будут разбираться частные случаи, модели поведения граждан в той или иной ситуации. Инициатор проведения семинаров - участник предварительного голосования по выборам в Тверскую городскую Думу, Дамир Хамидуллин

В ходе семинаров, которые планируется проводить раз в месяц, будут выявлены системные жалобы граждан, разработаны законодательные инициативы, привлечены к работе эксперты для эффективной борьбы с проявлениями коррупции.


АРХИВ 


   р е к л а м а



© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.