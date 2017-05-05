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05.05.2017 09:14 
Ветераны Тверской области сегодня начали получать персональные поздравления с Днем Победы от президента России Владимира Путина

Ветераны Тверской области сегодня начали получать персональные поздравления с Днем Победы от президента России Владимира Путина

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Ценную корреспонденцию почтальоны доставляют на дом и передают адресатам лично в руки. В ближайшие дни им предстоит разнести почти 23 тысячи таких писем.

Почтальон Олеся Ершова в преддверии Дня Победы выполняет ответственное задание. Она разносит поздравительные письма ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла от Президента Российской Федерации. За 2 дня из ее рук такие именные конверты получили 60 человек. Еще в ближайшие дома ей предстоит доставить более двухсот президентских писем.

Одним из первых письмо из Кремля получил Владимир Ильич Поляков. Через 2 месяца с супругой Татьяной Давыдовной ветеран отметит 60-летие семейной жизни, все эти годы всё всегда делали вместе. Вместе и сели читать поздравление Президента.

В Тверскую область поступило 22 тысячи 688 писем, адресованных ветеранам и труженикам тыла. Их доставка на особом контроле государства. Вручать поздравления Президента почтальоны обязаны лично адресату. Если человека нет дома, работники почты приходят к нему вновь.

Письма Президента почтальоны будут разносить и после Дня Победы. Ни один ветеран не останется без внимания главы государства.


АРХИВ 


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