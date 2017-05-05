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05.05.2017 09:15 Семья дождалась своего героя





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Спустя 75 лет в Зубцовском районе найдены останки бойца Красной Армии, рядового Виктора Васильевича Лисицина. Сегодня его перезахоронили на городском кладбище. На церемонию приехали родственники погибшего.



Проводить в последний путь красноармейца Виктора Лисицина вместе с ближайшими родственниками, пришли поисковики и участники патриотических клубов. Родился он в 1924 году в Рамешковском районе. Еще до войны семья переехала в Калинин, в поселок Резинстроя. В 41 отца забрали на фронт. Дома остались жена и трое детей. Виктору тогда было только 17, но он дважды пытался пойти на призывной пункт.



На фронт попал в феврале 1942 года. Служил в 31 армии, 247 Рославльской Краснознаменной дивизии. В августе при освобождении Зубцовского района от немецко-фашистских захватчиков героически погиб. До недавнего времени числился без вести пропавшим. Жена младшего брата Мария Николаевна, не скрывает слез.



Останки красноармейца Лисицина обнаружили торжокские поисковики. В мае прошлого года отряд "Виктория" во время Вахты памяти обследовал окрестности урочища Сковорухино. Здесь по архивным данным велись ожесточенные бои.



Установить имя бойца удалось благодаря хорошо сохранившейся капсуле- медальону. В ней оказались читаемые личные данные. Совместно с сотрудниками военкомата поисковики смогли найти родственников солдата. По их желанию останки красноармейца Виктора Лисицина спустя 75 лет перезахоронили на тверском кладбище возле деревни Лебедево, где лежат его родственники.



Церемония прощания, как и положено героям прошла со всеми воинскими почестями.









