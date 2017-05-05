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05.05.2017 09:15 Тверскому троллейбусу исполняется 50 лет





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В честь юбилея в парке готовят провести "День открытых дверей".



Это классическая "змейка". Водители троллейбусов тоже осваивают фигурное вождение. Впереди у Ирины Сухорученко конкурс мастерства. Однако навыки ювелирной езды и на дороге необходимы.



За рулем Ирина три года. Нужную категорию получила в ПАТП-1. Специального учебного заведения для подготовки водителей троллейбусов сейчас в регионе нет. Молодежь обучают опытные коллеги, в том числе и общению с пассажирами.



Бесконфликтно и безаварийно Николай Иванов работает уже 45 лет. Он - старожил тверского транспортного предприятия. Конечно, раньше, было лучше: и движение меньше, и автолюбители вежливее. А вот когда срываются "токопримники", чтобы вернуть их на место, по-прежнему нужна смелость и квалификация электрика.



Тверскому троллейбусу - полвека. Первая машина, которая 5 мая 1967 года вышла на линию, - это ЗИЛ-5. Часть кабины хранится в музее ПАТП-1. Тогда его считали пригородным видом транспорта, для движения выбирали окраины города.



В прошлом году первый троллейбус заменили на 41-ый автобус. В Твери осталось 5 маршрутов.



Шестого мая для горожан ПАТП-1 устраивает День открытых дверей в честь 50-летия тверского троллейбуса. Гостям покажут музей, устроят экскурсию по автопарку.









