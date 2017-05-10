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10.05.2017 08:59 Поисковики международной экспедиции "Ржев. Калининский фронт" подвели итоги своей работы





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На сегодняшний день найдено 30 медальонов, установлено 11 имен погибших. С работой лагеря познакомился губернатор Тверской области Игорь Руденя и полномочный представитель Президента в ЦФО Александр Беглов.



С возложения цветов к памятнику неизвестному солдату начался рабочий день полпреда Президента в ЦФО Александра Беглова. Во время ожесточенных боев на этом участке фронта по разным данным погибло от 100 до 150 тысяч человек. Потери были на столько велики, что в послевоенные годы эти земли решили не пахать. А это место, выбранное под международный военно-исторический лагерь "Ржев. Калининский фронт" до сих пор называют долиной смерти. Об этом говорили и на встрече с ветеранами.



Александр Беглов рассказал о том, как его мать во время войны дважды получала похоронку на отца, но страшнее было "пропасть без вести". Поэтому особенно важно, когда не только удается поднять останки, но и установить личность погибшего. Фарида Зиярова одна из тех, кому удалось найти солдатский медальон. Как оказалось, на этом месте погиб ее земляк Нурутдин Шайхутдинов.



Считанные дни потребовались поисковикам в Татарстане, чтобы разыскать родных погибшего бойца. У них не осталось даже фотографии солдата, теперь они смогут восстановить родной образ.



Александру Беглову продемонстрировали, как в полевых условиях работает лаборатория для чтения и вскрытия медальонов. Их в этом году было найдено 30. 11 имен уже установлено. В лагере работает и антропологическая лаборатория. В дальнейшем планируют здесь делать и генетическую экспертизу.



Во Ржеве было установлено первое в России модульное хранилище для останков солдат. В будущем году такие же появятся еще на территории двух районов. Продолжит свою работу и международная поисковая экспедиция. Уже подняты останки более двухсот советских солдат и офицеров.



В этом году экспедиция объединена еще с одной Всероссийской патриотической акцией "Дороги Победы". Ежедневно в полевой лагерь приезжают на экскурсии школьники из Тверской и Московской областей.



Международный лагерь официально завершит свою работу 7 мая. Итогом экспедиции станет торжественная церемония перезахоронения найденных останков бойцов.









