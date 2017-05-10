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10.05.2017 09:00 
В Твери хором спели песню "День Победы"

В Твери хором спели песню День Победы

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Музыкальная акция прошла на площади у Обелиска Победы и была посвящена предстоящему празднику. Её участниками стали более 200-от человек.

Не только в школе, но и здесь у Обелиска Победы учащиеся 12 гимназии по несколько раз прогоняют любимую песню. Участие в молодежной акции- дело чести.

Уникальный сводный хор тверичан -в составе школьники, учителя, студенты, преподаватели, просто прохожие.

Каждый готов начать петь с любого куплета. Слова песни знают наизусть.

Но на всякий случай каждому раздают листовки, в виде триколора, на обратной стороне – текст песни. «День Победы» - это гимн освободителей. Написанная в 1975 году, авторами Владимиром Харитоновым и Давидом Тухмановым, она стала популярной.

Единственное выступление этого коллектива останется в истории , как одно из самых масштабных и трогательных.


АРХИВ 


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