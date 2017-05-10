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10.05.2017 09:01 Пожарный Александр Титов собрался преодолеть более 4-х тысяч километров по берегам Волги





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Путешествие от устья до истока ранее не совершал никто из тверичей. Группа спортсменов выехала из Твери, старт из Астрахани будет дан 9 мая.



Билеты в кармане, вещи собраны. Вес велосипедной сумки более 30 кг, общий багажа – 42. Последняя проверка техники и в путь.



Перед поездкой всю ходовую часть велосипеда Александр не только проверил – многое поменял. После техработ сделал обкатку – доехал с друзьями до Валдая – всего 300 км, говорит Александр, как легкая прогулка.



За плечами сложнейшие путешествия по Алтаю и северным регионам, где добрался до полуострова Рыбачий Мурманской области. Здесь было 12 дней «автономки» - выживания в безлюдной суровой местности. После таких испытаний надо отдохнуть, шутит путешественник, вот и отправился в своеобразный «тур выходного дня» по Волге. Здесь главная сложность – протяженность маршрута.



Трансляцию своих приключений Александр будет вести в журнале на страничке клуба Велотверь в социальной сети. Здесь же и весь маршрут – присоединиться к которому можно на любом из этапов. С учетом заезда в отдельные города общая протяженность пути 4000 км. Маршрут пройдет через Астрахань – Волгоград – Саратов – Сызрань – Самара – Тольятти – Ульяновск – Казань – Чебоксары – Нижний Новгород – Кинешма – Плес – Кострома – Ярославль – Рыбинск – Мышкин – Углич – Калязин – Тверь – Старица – Осташков и Волговерховье.

Несколько ночевок запланировано в хостелах, остальные – в палатке. Цели поездки – познакомиться с велоклубами из регионов Поволжья, привлечь в наш новых участников, а также составить туристический велосипедный маршрут для любителей активного отдыха. Завершится пробег 24 июня.









