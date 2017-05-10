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10.05.2017 09:01 В преддверии Дня Победы районные подразделения полиции Верхневолжья получили новые служебные автомобили





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Торжественная церемония вручения прошла у здания главного управления МВД. Вместе с личным составом в одном строю стояли и ветераны Великой Отечественной войны, служившие в ведомстве.



Вынос флага России и знамени Великой Победы - начало торжественного митинга, посвященного 72 годовщине победы в Великой Отечественной войне. Чеканя шаг, их проносят слушатели тверского филиала университета МВД России имени Кикотя. Перед центральным зданием регионального управления - все подразделения ведомства, а также главные гости мероприятия ветераны Великой Отечесвенной войны и службы. Алексей Петрович Минин прошел путь от рядового до майора, когда началась война ему было 18.



В день начала Великой Отечественной войны Калининская область, как и все, была переведена на военное положение. Более тысячи сотрудников, тогда НКВД, были призваны на фронт, где вместе с бойцами Красной Армии сражались с немецко-фашистскими захватчиками. Не безучастными были и тверские служители правопорядка



От всего поколения победителей с трибуны с напутствием к действующим сотрудникам и молодежи выступил участник Великой Отечественной войны, полковник милиции в отставке Николай Макарович Черных. Он пожелал полицейским безупречной службы.



В предверии дня Победы на торжественном мероприятии районным подразделениям полиции Верхневолжья были вручены ключи от служебных автомобилей, награды за многолетнюю службу и верность профессии, а также присвоены звания.









