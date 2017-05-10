Новости:
Полная лента региональных новостей
Туризм:
Верхневолжье - музей под открытым небом
Минстрой:
Новые "правила" учёта ОДН
Дорога:
Цель нововведений- сократить число ДТП



Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




НОВОСТИ


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ

Руководство и ведущие
сотрудники

Координаты и контакты

 Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания





О КАНАЛАХ




О компании

Телепрограммы

Радиопередачи



ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ




Россия-1. Тверь

Радио России. Тверь



ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ




Предприятия региона

Администрация

Тверь

Губерния





 п а р т н е р ы


РТР-Вести.Ru
РТР-Спорт.Ru Вести Недели
Россия
Мобильный репортер






НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





10.05.2017 09:01 
В преддверии Дня Победы районные подразделения полиции Верхневолжья получили новые служебные автомобили

В преддверии Дня Победы районные подразделения полиции Верхневолжья получили новые служебные автомобили

Фото  Видео репортаж Видео
Торжественная церемония вручения прошла у здания главного управления МВД. Вместе с личным составом в одном строю стояли и ветераны Великой Отечественной войны, служившие в ведомстве.

Вынос флага России и знамени Великой Победы - начало торжественного митинга, посвященного 72 годовщине победы в Великой Отечественной войне. Чеканя шаг, их проносят слушатели тверского филиала университета МВД России имени Кикотя. Перед центральным зданием регионального управления - все подразделения ведомства, а также главные гости мероприятия ветераны Великой Отечесвенной войны и службы. Алексей Петрович Минин прошел путь от рядового до майора, когда началась война ему было 18.

В день начала Великой Отечественной войны Калининская область, как и все, была переведена на военное положение. Более тысячи сотрудников, тогда НКВД, были призваны на фронт, где вместе с бойцами Красной Армии сражались с немецко-фашистскими захватчиками. Не безучастными были и тверские служители правопорядка

От всего поколения победителей с трибуны с напутствием к действующим сотрудникам и молодежи выступил участник Великой Отечественной войны, полковник милиции в отставке Николай Макарович Черных. Он пожелал полицейским безупречной службы.

В предверии дня Победы на торжественном мероприятии районным подразделениям полиции Верхневолжья были вручены ключи от служебных автомобилей, награды за многолетнюю службу и верность профессии, а также присвоены звания.


АРХИВ 


   р е к л а м а



© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.