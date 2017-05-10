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10.05.2017 12:03 
Обвинительный приговор в отношении бывшего генерального директора Савеловского машиностроительного завода Сергея Чижикова оставлен без изменения

Обвинительный приговор в отношении бывшего генерального директора Савеловского машиностроительного завода Сергея Чижикова оставлен без изменения

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Уголовные дела были возбуждены региональным Следственным комитетом России по материалам, предоставленным сотрудниками региональных управлений и центральных аппаратов ФСБ и МВД.

Судом первой инстанции Сергей Чижиков был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Следствие установило, что с 5 октября 2010 года по 1 января 2012 он, вместе с заместителем главного конструктора Фатеевым предоставили подложные документы, подтверждающие, якобы выполненные по госконтрактам работы. Таким образом, федеральному бюджету был причинен ущерб на сумму в 127 млн. рублей.
Приговором Кимрского городского суда Сергею Чижикову назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в 400 тысяч рублей.
Ранее, 30 ноября 2016 года, заместитель главного конструктора предприятия Фатеев осужден судом к 4 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом 400 тысяч рублей.


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