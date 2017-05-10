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10.05.2017 12:29 
В Тверской области может появиться новый мемориал в честь советских воинов-героев Великой Отечественной войны

В Тверской области может появиться новый мемориал в честь советских воинов-героев Великой Отечественной войны

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О его создание говорили на церемонии закрытия Международной военно- исторической экспедиции"Ржев. Калининский фронт". Там захоронили останки более тысячи солдат и офицеров. Около двухсот обнаружены участниками лагеря в этом году.

Угли от костра, свернутые наполовину палатки. Участники Международной военно- исторической экспедиции Калининский фронт готовятся к отъезду домой.Костромчанки Анна и Мария, несмотря на походные условия, как истинные леди перед торжественным построением хотят выглядеть красиво. Для них эта Вахта имеет огромное значение.

Желание найти своих земляков движило и поисковиками из Чебоксар. На территории Ржевского района воевали представители 139 стрелковой дивизии СмелОву удалось поднять пусть и не останки бойца своего региона, но тоже война Красной Армии- радиста.

Помимо личных вещей найдено множество боеприпасов, как советских, так и немецких солдат и офицеров. Все экспонаты разместили в полевом музее.

За две недели работы подняты останки более 300 красноармейцев.Удалось установить имена бойцов из Новосибирской, Свердловской, Орловской областей, республики Татарстан. В последний день Вахты поисковикам улыбнулась редкая удача. Они нашли уроженца Калининской области.

Сейчас ищут родственников солдата. А пока его останки будут находиться в специальном модульном хранилище. Аналогов которому нет в других регионах. Помещение площадью 150 кв. метров оборудовано стеллажами с металлическими полками и ячейками. Сооружение установлено на средства областного бюджета к началу экспедиции «Ржев".

Ржевская земля до сих пор преподносит сюрпризы той далекой войны. Так случилось и в день торжественного перезахоронения.Прямо в братской могиле была обнаружена 50-килограммовая авиабомба.
Снаряд был оперативно вывезен на специальный полигон и обезврежен сотрудниками МЧС. Принятые меры безопасности не нарушили планы и более тысячи останков советских солдат были преданы земле. Все по военному четко и лаконично.

С историей Великой Отечественной войны неразрывно связаны народы России и Белоруссии .Сохранение памяти о подвигах героев, любовь к истории — это одно из высших проявлений патриотизма. Такую высокую оценку работы Тверского региона дал Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота

Григорий Рапота, чей отец воевал на Калининском фронте выступил с инициативой о возведении на Ржевской земле мемориала. В качестве примера он привёл комплекс памяти героев и жертв Первой мировой войны в белорусском городе Сморгонь. Идею поддержали. Игорь Руденя отметил, что необходимо создать рабочую группу, провести необходимые консультации и выработать концептуальную идею мемориального комплекса». В предварительных планах старт должен быть дан в год 75 летия освобождения Ржева от фашистских захватчиков.


АРХИВ 


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