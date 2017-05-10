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10.05.2017 12:29 
Акция "Бессмертный полк" объединила более 79 тысяч жителей Верхневолжья

Акция Бессмертный полк объединила более 79 тысяч жителей Верхневолжья

Фото  Видео репортаж Видео
Она стала одним из центральных мероприятий празднования Дня Победы в Твери. В одной большой колонне по центральным улицам города - от Стелы город воинской славы до Обелиска Победы - прошли 28 тысяч тверитян. Это рекорд.

Духовой оркестр военной академии играл знаменитую "Катюшу" и другие песни военных лет. Они сопровождали "Бессмертный полк" на протяжении всего пути. Это почти 2 километра: от памятника "Стела "Город воинской Славы" до Обелиска Победы. Тверитяне старались придать шествию особую торжественность. Над колонной реяли флаги, гремело раскатиское "ура".

В авангарде движения - военные и кадеты. В их руках символ триумфа над фашизмом - увеличенная копия Знамени Победы. Следом - тверские школьники с "полотном памяти" длиной 176 метров.

В каждой семье - свои герои. Пока жива о них память, эстафета времен не прервется.

В семейном архиве Глущенко - Верещака есть письма с фронта, бинокли, ордена. К сожалению, их обладателей - участников Великой Отечественной войны уже нет в живых. Однако из поколения в поколение передаются не только реликвии, но и воспоминания о жизни и подвигах героических дедов и прадедов.

Всероссийская добровольная акция "Бессмертный полк" стала центральным событием празднования Дня Победы в столице Верхневолжья. По данным сотрудников полиции, 29 тысяч жителей города, среди них и губернатор Игорь Руденя, пронесли фотографии своих родных - фронтовиков, узников концлагерей, блокадников, труженников тыла.

"Бессмертный полк" - новая традиция. Однако она успела стать всенародной.
История акции началась 10 лет назад в Тюмени и называлась "Парад ПОбеды". В "Бессмертный полк" ее переименовали в 2012 году, с момента проведения марша в Томске. Его инициаторами были наши коллеги - телевизионщики. С 2015 года акция стала общероссийской. Тогда к ней присоединилась и Тверь.

Движение по сохранению памяти о поколении победителей объединила десятки других городов, поселков и даже деревень в Тверской области. По предварительным данным, акция собрала около 80 тысяч жителей региона. Это в 2 раза больше, чем в прошлом году. Не помешал патриотам даже мокрый снег. После шествия люди еще долго не расходились по домам, переживая главное событие дня на высоком эмоциональном подъеме.


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