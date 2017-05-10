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10.05.2017 12:29 Акция "Бессмертный полк" объединила более 79 тысяч жителей Верхневолжья





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Она стала одним из центральных мероприятий празднования Дня Победы в Твери. В одной большой колонне по центральным улицам города - от Стелы город воинской славы до Обелиска Победы - прошли 28 тысяч тверитян. Это рекорд.



Духовой оркестр военной академии играл знаменитую "Катюшу" и другие песни военных лет. Они сопровождали "Бессмертный полк" на протяжении всего пути. Это почти 2 километра: от памятника "Стела "Город воинской Славы" до Обелиска Победы. Тверитяне старались придать шествию особую торжественность. Над колонной реяли флаги, гремело раскатиское "ура".



В авангарде движения - военные и кадеты. В их руках символ триумфа над фашизмом - увеличенная копия Знамени Победы. Следом - тверские школьники с "полотном памяти" длиной 176 метров.



В каждой семье - свои герои. Пока жива о них память, эстафета времен не прервется.



В семейном архиве Глущенко - Верещака есть письма с фронта, бинокли, ордена. К сожалению, их обладателей - участников Великой Отечественной войны уже нет в живых. Однако из поколения в поколение передаются не только реликвии, но и воспоминания о жизни и подвигах героических дедов и прадедов.



Всероссийская добровольная акция "Бессмертный полк" стала центральным событием празднования Дня Победы в столице Верхневолжья. По данным сотрудников полиции, 29 тысяч жителей города, среди них и губернатор Игорь Руденя, пронесли фотографии своих родных - фронтовиков, узников концлагерей, блокадников, труженников тыла.



"Бессмертный полк" - новая традиция. Однако она успела стать всенародной.

История акции началась 10 лет назад в Тюмени и называлась "Парад ПОбеды". В "Бессмертный полк" ее переименовали в 2012 году, с момента проведения марша в Томске. Его инициаторами были наши коллеги - телевизионщики. С 2015 года акция стала общероссийской. Тогда к ней присоединилась и Тверь.



Движение по сохранению памяти о поколении победителей объединила десятки других городов, поселков и даже деревень в Тверской области. По предварительным данным, акция собрала около 80 тысяч жителей региона. Это в 2 раза больше, чем в прошлом году. Не помешал патриотам даже мокрый снег. После шествия люди еще долго не расходились по домам, переживая главное событие дня на высоком эмоциональном подъеме.









