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10.05.2017 12:53 Жители Тверской области вместе со всей страной отметили 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне





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Торжества прошли во всей районах. Зубцов впервые встретил памятную дату в звании города воинской доблести. В Твери День Победы начался с с церемонии возложения цветов к воинским захоронениям и мемориалам. Сотни тверичей и гостей областной столицы стали участниками праздничного шествия к Обелиску Победы, где состоялось прохождение войск Тверского гарнизона.



Праздничные мероприятия начались рано утром во всех районах Верхневолжья. В Твери официальным началом торжеств стала церемония на "Смоленском захоронении". Глава региона Игорь Руденя вместе с ветеранами возложили цветы и венки к мемориалу. Память бойцов и однополчан, кто не дожил до сегодняшней даты, почтили минутой молчания.

Параллельно последние приготовления уже шли на площади Победы у Обелиска. Здесь встречали почетных гостей - ветеранов. И хотя большинству -уже за 80 , они не могут не прийти на праздник, на который собирается весь город, чтобы сказать искреннее "спасибо".



Валентина Сергеевна Фруктовская второй раз встречает День Победы на тверской земли. Первый был в 45 -ом. Правда, об этом говорит мало, все больше,о том, как выживали в тяжелые годы войны.



Ровно в полдень начался парад. Торжественное шествие войск открыла знаменная группа. Чеканя шаг, курсанты академии Военно-космической обороны имени Жукова проносят флаг Российской Федерации, копию знамени Победы, флаг Министерства Обороны и Тверского региона. Принимает парад генерал-лейтенант Владимир Ляпоров и губернатор Игорь Руденя.



Открыли прохождение войск личный состав военной академии Воздушно-космической обороны. За ними в парадном строю проходят летчики мигаловского авиаполка. Следом сотрудники УФСИН, курсанты академии МЧС, кадеты 16-ой школы, юнармейцы и суворовцы. Два расчета тверского парада исключительно женские. В шествие приняли участие полторы тысячи военнослужащих. Трансляция велась на двух больших экранах - увидеть прохождение войск можно было с любой точки площади Победы.



Парад на площади у Обелиска дал старт масштабному празднованию Дня Победы в Верхневолжье. Патриотические мероприятия развернулись на главных площадках Твери. На большой сцене выступали творческие коллективы, а на стадионе Суворовского училища проходили молодежные акции.



Здесь можно было попробовать себя в роли солдат на привале, примерить форму , в которой наши защитники дошли до Берлина. А здесь увидеть "Войну в лицах" . На черно-белых снимках горе и радость того времени.



Почтить память погибших героев пришли несколько тысяч горожан. Для каждого важно - отдать дань уважения доблести и мужеству павших и живых героев, кто не щадил жизни ради великой цели - Победы.



Торжества проходили весь день. Тверичане приняли участие во всероссийской акции "Минута Молчания". А завершиться празднование 72-ой годовщины Великой Победы фейерверком у Обелиска в 10 вечера.









