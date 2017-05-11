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11.05.2017 08:53 
Алексей Сергеевич Агафонов - почетный гражданин Твери - один из немногих ветеранов, кто участвовал в Великой Отечественной войне с 22 июня 1941 до ее окончания 9 мая 1945 года

Алексей Сергеевич Агафонов - почетный гражданин Твери - один из немногих ветеранов, кто участвовал в Великой Отечественной войне с 22 июня 1941 до ее окончания 9 мая 1945 года

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Война изменила не только его жизнь, но и внесла коррективы в выбор профессии.

Молодой учитель из Тульской области еще за год до начала Великой Отечественной войны стал разведчиком-топографом. Знания, полученные во время срочной службы в Красной Армии, ему пригодились на фронте. Боевой путь своей артиллерийской бригады он отмечал на карте. Теперь это реликвия, которая хранится в архиве ветерана больше 70 лет.

Первый серьезный бой Алексея Агафонова длился 50 дней. Это битва на Курской дуге. За 2,5 месяца до ее начала приступила к работе полковая разведка. В подчинении молодого лейтенанта были звуко и фотометрическая батареи, звено авиации со спецзондами. Нужно было определить координаты противника. Малейшая ошибка в расчетах грозила гибелью тысяч людей. Молодой командир почти не спал, собирал сведения, определял огневые позиции.

Девятого мая 45-ого года война не закончилась для разведчика-топографа. Домой из Праги он вернулся только в августе с боевыми наградами. Самыми дорогими ветеран называет ордена "За оборону Москвы" и Александра Невского. В боях получил ранение. С переходом к мирной жизни, признается Алесей Сергеевич, его мучил вопрос: почему он остался жив, хотя все 4 года был на передовой. Ответ нашелся после встречи с матерью, которая, оказывается, все это время молилась за сына.

После войны Алексей Сергеевич Агафонов продолжил службу в армии, стал ученым, преподавал в тверской военной академии, для слушателей которой написал учебник "Основы теории полета баллистических ракет и космических аппаратов".

В свои 95 лет Алексей Сергеевич Агафонов - активный участник ветеранской организации, до сих пор выступает перед школьниками и обычно свои встречи с молодежью завершает стихотворением, которое, как ему кажется, отражает чувства человека, пережившего все тяготы войны.


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